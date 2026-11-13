Allo Scompiglio la danza racconta i simboli e le seduzioni del potere

Domani lo spettacolo di Panzetti e Ticconi, tra immaginario medievale e riflessioni sul presente

La bandiera come simbolo di appartenenza e strumento di potere. È il tema di Ara! Ara!, lo spettacolo di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi in programma domani (sabato 14 novembre) alle 19,30 negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno.

Seconda parte del dittico inaugurato con AeReA, il lavoro attinge alla tradizione dello sbandieramento per esplorare i meccanismi di affermazione del potere, tra seduzione e violenza. Il titolo richiama due significati: il pappagallo ara, capace di imitare e ripetere, e l’ara sacrificale, luogo in cui la morte veniva offerta a un’autorità superiore.

Al centro della riflessione c’è la scelta di un simbolo apparentemente innocuo e festoso. Al posto dell’aquila, tradizionale emblema araldico di forza, compare un volatile dai colori vivaci, associato all’intrattenimento. “Ara! Ara! rappresenta un potere seducente per il suo aspetto innocuo e festoso che come il volatile, imita e ripete, riportando modelli del passato, ignorando contenuti ed effetti”, spiegano gli artisti.

In scena, figure fantastiche, esseri chimerici e simbologie araldiche compongono un immaginario che richiama gli armoriali e i bestiari medievali. Le bandiere rievocano i codici di comunicazione dei campi di battaglia, dove stemmi e colori custodivano l’identità di individui e comunità. Ad accompagnare la coreografia sono le composizioni e il sound design di Demetrio Castellucci, con le percussioni e le registrazioni di Michele Scotti.

Panzetti e Ticconi lavorano insieme dal 2008 e vivono tra Berlino e Torino. La loro ricerca intreccia danza, performance e arte visiva, indagando il rapporto tra comunicazione, violenza e potere attraverso immagini sospese tra storia e contemporaneità.

Negli spazi della tenuta sono inoltre visibili le opere permanenti e la mostra collettiva Il cimitero della memoria.

