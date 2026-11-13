Beethoven tra esordio e danza: i due pianoforti di Passalia e Cantini in concerto al Real Collegio

Cultura e Spettacoli

Domenica per Animando le trascrizioni per due pianoforti della Prima e della Settima Sinfonia con l’introduzione di Marco Mangani

Cinque incontri per ripercorrere la vita e la produzione sinfonica di Ludwig van Beethoven – del quale il prossimo anno ricorreranno i 200 anni dalla morte. Si apre domenica (15 novembre), nella Sala del Capitolo del Real Collegio, Aspettando Beethoven 200, il percorso promosso dal Centro di promozione musicale Animando in collaborazione con il Centro studi Luigi Boccherini. L’appuntamento inaugurale, intitolato L’esordio e la danza, inizierà alle 21 e non alle 18, come precedentemente comunicato, nell’ambito della rassegna Oltre le prospettive. Il Settecento musicale a Lucca.

Protagonisti della serata saranno i pianisti Giovanni Passalia e Claudio Cantini, che eseguiranno la Sinfonia n. 1 e la Sinfonia n. 7 nelle trascrizioni per due pianoforti firmate da Otto Singer ed Ernst Naumann. Due opere che danno il nome all’appuntamento: la Prima segna l’esordio sinfonico di Beethoven, mentre la Settima richiama la danza con la sua travolgente energia ritmica.

Al centro del percorso c’è la sinfonia, una delle forme più rappresentative della produzione beethoveniana. L’ascolto delle opere accompagnerà il pubblico attraverso le tappe della vicenda artistica e umana del compositore, mettendo in luce l’evoluzione del suo linguaggio, le trasformazioni della scrittura e la forza innovativa della sua musica. Le trascrizioni per due pianoforti restituiscono la ricchezza delle partiture orchestrali in una veste sonora essenziale, che consente di coglierne gli intrecci tematici, le architetture musicali e i dettagli compositivi.

Ogni incontro sarà accompagnato da un approfondimento musicologico, realizzato in collaborazione con il Centro studi Luigi Boccherini e la Società italiana di musicologia. Uno studioso guiderà il pubblico all’ascolto, offrendo chiavi di lettura delle opere in programma. L’introduzione della serata inaugurale sarà affidata a Marco Mangani.