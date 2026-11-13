Sul palco|
Compagnia Invicta protagonista a Porcari al Grand Prix Toscana
Stasera (13 novembre) alle 21 in concorso con ‘Basta che sìan di fòra!’, commedia brillante in tre atti di Massimo Valori, riveduta in vernacolo
Stasera (13 novembre) alle 21, secondo appuntamento con la settima edizione del Grand Prix Toscana 2026, all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari.
A salire sul palcoscenico sarà la Compagnia teatrale Invicta, in concorso con Basta che sìan di fòra!, commedia brillante in tre atti di Massimo Valori, riveduta in vernacolo lucchese.
La storia ci porta in un agriturismo toscano appena inaugurato, dove i proprietari si preparano ad accogliere i primi ospiti. Ma tra personaggi stravaganti, incontri imprevisti ed equivoci, la tranquillità durerà ben poco…
Una serata all’insegna della comicità e del teatro popolare, con tutta la vivacità e l’ironia del nostro vernacolo.
Il Grand Prix Toscana prosegue così il suo percorso attraverso otto spettacoli in concorso, otto compagnie e altrettante occasioni per scoprire e apprezzare le diverse espressioni del teatro amatoriale.
Ingresso 8 euro, ridotto 6 (over 65, under 14, tesserati Fita). Informazioni e prenotazioni: 320.6320032, anche WhatsApp
Una manifestazione promossa da Fita – Comitato Regionale Toscana e Fita – Comitato Provinciale Lucca.