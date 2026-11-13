Dal controllo del telefono alle umiliazioni: i carabinieri incontrano 250 studenti del Machiavelli

Il comandante provinciale Michele Lastella ed Elisabetta D’Urso hanno offerto strumenti e consigli per riconoscere i comportamenti di controllo spesso scambiati per manifestazioni d’amore

La gelosia eccessiva, il controllo del telefono, le richieste continue di giustificazioni e il tentativo di allontanare una persona dagli amici e dalla famiglia. Segnali spesso scambiati per manifestazioni d’amore, che possono invece rivelare una relazione basata sulla prevaricazione. Da questi comportamenti è passato il confronto sulla violenza di genere tra i carabinieri e circa 250 studenti di undici classi prime e seconde dell’istituto superiore Machiavelli di Lucca.

A incontrare i ragazzi sono stati il colonnello Michele Lastella, comandante provinciale dei carabinieri, e la marescialla ordinaria Elisabetta D’Urso, in servizio alla stazione di Lucca centro storico. L’obiettivo era fornire strumenti per riconoscere le situazioni di rischio e cogliere i primi segnali di comportamenti violenti, prima che possano aggravarsi.

Particolare attenzione è stata dedicata alle relazioni affettive e a quelle forme di controllo che, soprattutto all’inizio, possono essere sottovalutate. Accanto alla gelosia e all’isolamento, si è parlato di umiliazioni, minacce e manipolazioni psicologiche, aiutando gli studenti a distinguere l’interesse per l’altra persona dai tentativi di limitarne la libertà.

Il confronto ha affrontato le diverse forme della violenza — fisica, psicologica, sessuale ed economica — e fenomeni come lo stalking e il cyberstalking. A supportare la discussione sono stati proiettati alcuni video, tra cui quello realizzato dall’Arma in collaborazione con Cristiana Capotondi. Ai ragazzi è stato inoltre presentato il Violenzametro, uno strumento che aiuta a riconoscere i comportamenti violenti e la loro gravità.