Editoria per ragazzi, undici aspiranti scrittori al lavoro a Lucca con l’autrice di Geronimo Stilton

La residenza creativa è tornata in centro per i sessant’anni di Comics: uno dei libri sarà pubblicato con Mondadori

Undici aspiranti autori e autrici di libri per bambini e ragazzi al lavoro nel centro storico di Lucca, con una prospettiva concreta: uno dei libri nati durante il percorso sarà pubblicato con Mondadori. È la nona edizione di A caccia di storie, la residenza creativa che dalla scorsa domenica e fino a domani (14 novembre) riunisce all’Hostel & Rooms San Frediano talenti selezionati tra oltre cento candidature.

Dopo le edizioni ospitate a Collodi e Camaiore, il progetto torna nel cuore della città in occasione del sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games. A promuoverlo sono Lucca Comics & Games e Book on a Tree, in collaborazione con Edizioni Piemme – Il Battello a Vapore e Amref Health Africa.

Novità di questa edizione è la presenza di Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, come madrina della residenza. La scrittrice ha incontrato i partecipanti e raccontato la propria esperienza nell’editoria per ragazzi.

La settimana alterna formazione, scrittura e confronto con i professionisti del settore. Gli aspiranti autori approfondiscono le diverse tappe che portano dall’idea alla pubblicazione di un libro, lavorando sui propri progetti e incontrando scrittori, editori, agenti letterari, librai, illustratori e sceneggiatori.

A partecipare sono Sofia Casini, Federica Auriemma, Alessandro Di Domizio, Ivana Librici, Sara De Monte, Davide Granara, Denise Antonietti, Francesca Rosa, Rosaria Battiato, Giulia Oggiano e Stefania Sorbara. Quest’ultima ha vinto la borsa di studio di Amref Health Africa dedicata alla memoria della scrittrice Miriam Dubini e rivolta ai talenti che affrontano temi sociali nelle proprie storie.

Nelle otto edizioni precedenti, A caccia di storie ha accolto oltre ottanta partecipanti, selezionati tra centinaia di candidati con progetti di racconti inediti. Dal 2018 sono circa quaranta gli autori e le autrici entrati a vario titolo nel mondo dell’editoria per ragazzi grazie al progetto.

Tra i libri pubblicati figurano Perdenti con le ali di Carlotta Cubeddu (2019), Myself di Giada Pavesi (2020), La casa ai confini del mondo di Matteo Francini (2021), Le ragazze del fiume di Alessandra Ubezio (2022), Il mistero di Villa Polifemo di Maria Elisa Aloisi (2023), Fuga dal Paradiso di Sara De Martino (2024) e Ritorno al passato di Chiara Bonazzi (2026).