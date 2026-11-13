Fra Mario Panconi alla ‘serata francescana’

Giovedì 19 novembre ci sarà la ‘serata francescana’, appuntamento mensile al convento di San Francesco, affidato, ormai da molti anni alla Misericordia di Borgo a Mozzano. Alla serata parteciperà, fra Mario Panconi Ofm.

Sarà celebrata la santa messa alle 18 nella chiesa di San Francesco, cui seguirà il consueto momento conviviale e, alle 19,45, nella biblioteca di Santa Elisabetta, l’incontro con il religioso francescano per ascoltare le sue parole e la sua meditazione sul tema “I simboli francescani”.