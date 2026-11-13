La storia|
Il ritrovamento di un manoscritto inedito riscrive la storia della nascita di Turandot
A rivelarlo è il giornalista e scrittore Maurizio Sessa nel volume ‘L’orologio cinese’ pubblicato da Medicea edizioni: la iniziò nel 1919
Sedici battute inedite riscrivono la genesi di Turandot, l’ultimo capolavoro incompiuto di Giacomo Puccini. A rivelarlo è il giornalista e scrittore Maurizio Sessa nel volume L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio, pubblicato da Medicea Edizioni e presentato a Milano nella sede dell’associazione degli Amici del Loggione della Scala, nell’anno del centenario della prima esecuzione postuma al Teatro alla Scala.
Il foglio musicale ritrovato da Sessa, che contiene le sedici battute poi confluite nel coro dei bambini dell’opera, reca la data del 13 maggio 1919. Una scoperta che sposta indietro le lancette rispetto a quanto tramandato dai biografi del celeberrimo compositore lucchese, i quali facevano storicamente risalire l’incipit dell’opera alla primavera-estate del 1920, a testimonianza di una gestazione ideativa avviata con largo anticipo.
Il prezioso manoscritto musicale fu originariamente donato a Olinto Ulisse Cecconi, ex generale di Marina che nel 1900 aveva comandato una nave nei mari della Cina, terra in cui presumibilmente aveva ascoltato il celebre tema melodico tramite un carillon o un orologio cinese. Il volume restituisce così il ritratto di un Puccini inedito, legando le radici della sua ultima e sofferta opera a un viaggio sentimentale e creativo che unisce Firenze, all’epoca capitale della cultura, e la Maremma, dove nel 1919 il compositore acquistò l’antica Torre della Tagliata ad Ansedonia.