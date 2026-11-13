Il ritrovamento di un manoscritto inedito riscrive la storia della nascita di Turandot

Sedici battute inedite riscrivono la genesi di Turandot, l’ultimo capolavoro incompiuto di Giacomo Puccini. A rivelarlo è il giornalista e scrittore Maurizio Sessa nel volume L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio , pubblicato da Medicea Edizioni e presentato a Milano nella sede dell’associazione degli Amici del Loggione della Scala, nell’anno del centenario della prima esecuzione postuma al Teatro alla Scala.

Il prezioso manoscritto musicale fu originariamente donato a Olinto Ulisse Cecconi, ex generale di Marina che nel 1900 aveva comandato una nave nei mari della Cina, terra in cui presumibilmente aveva ascoltato il celebre tema melodico tramite un carillon o un orologio cinese. Il volume restituisce così il ritratto di un Puccini inedito, legando le radici della sua ultima e sofferta opera a un viaggio sentimentale e creativo che unisce Firenze, all’epoca capitale della cultura, e la Maremma, dove nel 1919 il compositore acquistò l’antica Torre della Tagliata ad Ansedonia.