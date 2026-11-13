Imt Business Case, appuntamento dedicato alla nautica

Prosegue con un seminario giovedì (19 novembre) il confronto e dibattito tra mondo della ricerca e imprese locali

Il ciclo di incontri Imt Business Case torna giovedì (19 novembre) con un seminario dedicato al settore nautico.

Questa volta a guidare il confronto tra mondo della ricerca e imprese locali saranno Andrea Mola, professore dell’Unità di ricerca Musam della Scuola Imt, e Paolo Motta, socio fondatore di ToolsPole, che insieme parleranno di Nautica: simulazione fluidodinamica di hydrofoils per imbarcazioni ad alte prestazioni.

“Nello sviluppo di nuovi beni e servizi, i tecnici di un’azienda incontrano tutti i giorni nuovi problemi, oppure si scontrano con problematiche ricorrenti che sono difficili da risolvere, ma la cui soluzione permetterebbe significativi miglioramenti a livello di prodotto o processo – spiega Andrea Mola – Avere un rapporto aperto con l’accademia significa poter discutere di questi problemi con i ricercatori universitari, in modo da meglio descriverli, circoscriverli e individuare soluzioni. I ricercatori non hanno necessariamente già una soluzione per ogni problema, ma il confronto può aprire la strada allo studio di nuove risposte. In questo appuntamento mostreremo un esempio di come la collaborazione tra un’azienda e un gruppo universitario su un problema che riguarda le barche da competizione sia approdato a soluzioni molto innovative e si stia ulteriormente allargando grazie all’acquisizione di finanziamenti per studi sempre più approfonditi“.

Durante l’incontro si parlerà di simulazione numerica degli hydrofoils, di modelli fisico-matematici semplificati per contenere i costi computazionali e di prototipazione virtuale attraverso un caso studio che ha portato allo sviluppo di un programma che simula il flusso d’acqua intorno ai foils, le piccole appendici che fanno volare le barche a vela da competizione sopra il pelo dell’acqua.

“Al di là dello specifico caso illustrato durante l’incontro, speriamo che chi partecipa torni a casa sapendo che il gruppo Musam in particolare, e la Scuola Imt in generale, può essere un interlocutore per trovare soluzioni a molti problemi che si incontrano nel design e nella progettazione di prodotti o processi aziendali. Come Musam collaboriamo attivamente con più di una azienda e per noi è vitale che tutte le tecniche che studiamo e pubblichiamo su riviste scientifiche possano essere anche messe alla prova con problemi nel mondo reale», osserva Mola.

Imt Business Case rientra nel programma Innova – Scuola d’impresa della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, realizzato in collaborazione con la Scuola Imt e il Polo Tecnologico Lucchese.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il modulo online disponibile nella pagina dell’evento: