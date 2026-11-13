Inaugurato a Palazzo Pretorio il convegno internazionale su Paolo Guinigi

Al via il convegno internazionale di studi sulla figura storica di Paolo Guinigi, promosso dall’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti in collaborazione con l’Istituto storico lucchese, che si tiene nella sede di Palazzo Pretorio e a Palazzo Ducale. Stamani (13 novembre) alla presenza del sindaco Mario Pardini, dell’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, del dirigente della Provincia di Lucca Paolo Benedetti e del presidente dell’Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti Marco Paoli, sono stati affrontati dai relatori gli argomenti relativi all’ inquadramento storico sulle signorie italiane del Quattrocento. Le relazioni hanno affronteranno la formazione mercantile di Paolo Guinigi nelle Fiandre, la politica della Signoria, la gestione del patrimonio familiare, la fiscalità e il territorio con gli estimi e delle attività diplomatiche.

Il vescovo di Lucca Paolo Giulietti ha parlato dell’importanza ad oggi, nel riflettere su alcune figure storiche del passato, come capitato anche per San Francesco d’Assisi: “Credo che riflettere sulle persone sia importante, perché oggi, nell’attualità di quello che accade, scopriamo che il valore delle persone è decisivo. Sicuramente contano le forme, le strutture, contano le procedure, ma le persone hanno un valore importante. Non basta assicurare buone regole, buone procedure, se il valore delle persone, gli ideali delle persone, le aspettative delle persone, sono così disfunzionali rispetto agli obiettivi che la società si pone. Per cui ci sono delle persone, il cui valore, diciamo, è andato anche al di là delle forme in cui hanno agito, che possono essere più o meno discutibili, ovviamente come quella la signoria, ma hanno prodotto anche degli effetti positivi per le persone”.

Gli fa eco il sindaco di Lucca Mario Pardini: “Affrontiamo periodi complessi, affrontiamo sfide sempre più difficili, quindi la conoscenza di quello che è passato, del periodo storico, delle persone, che hanno lasciato un lascito. Anche Paolo Guinigi ha lasciato nella nostra città quello che ci troviamo sotto gli occhi, avete fatto giustamente anche un percorso urbano, del lascito dei Guinigi alla nostra città. Un periodo di trasformazione, diplomazia, trasformazione economica, di rapporti commerciali, ma anche un grande lasciato culturale. Quando è venuto a Lucca il Presidente della Repubblica l’anno scorso, andammo insieme a vedere Ilaria del Carretto. E’ stato proprio lui a chiedere di rivederla. Ecco questo ci da l’idea di quanto è importante il lascito culturale lasciato dai Guinigi alla città”.

L’introduzione al convegno è stata presentata dal presidente dell’Accademia Lucchese, Marco Paoli: “Abbiamo organizzato questo convegno per adempiere innazitutto alla nostra mission, che è la profondimento delle conoscenze storiche del territorio lucchese. La signoria guinigiana è parso meritabile di un focus specifico. Insieme a Castruccio Castracani, Paolo Guinigi è la figura più importante della storia politica e istituzionale lucchese, per aver portato una signoria, in esempio alle signorie dell’Italia settentrionale e centrale, interrompendo così il governo repubblicano. Anche se mantenne l’apparato burocratico e istituzionale comunale, è passata la storia come colui che, a seguito di un colpo di Stato, si è insignorito della città e ne ha conculcato le libertà repubblicane. Un tiranno che avrebbe nei secoli successivi subito una vera e propria dannatio memoria. Tuttavia, l’analisi storica recente ne ha messo in evidenza le capacità di buon governo, il sapiente equilibrio diplomatico dal lui ottenuto anche con opportune alleanze matrimoniali. Ma è alla sua attività di collezionista e di mecenate per gli artisti che è principalmente legato il suo nome, nell’immaginario collettivo. A conferma di come il mecenatismo richieda una sensibile disparita economica con la concentrazione delle risorse pubbliche e private nelle mani, in questo caso del singolo. La città sotto il suo governo ebbe una effettiva sprovincializzazione della mentalità e dei costrutti dei lucchesi”.

Nel pomeriggio l’attenzione si concentrerà sui rapporti con la Chiesa romana e con le istituzioni ecclesiastiche lucchesi, sull’amministrazione della giustizia, sull’architettura e sulle fortificazioni, i palazzi di Lucca, la villa di Pietrasanta. Alle 18.30 a Palazzo Guinigi, la giornata si concluderà con un concerto di musiche rinascimentali a cura dell’Associazione Concentus Lucensis.

Domani (14 novembre), la seconda giornata, sarà dedicata alla cultura e alle arti. La sessione mattutina, dalle ore 10 a Palazzo Ducale, approfondirà la pittura e la scultura lucchese del primo Quattrocento, il ruolo del pittore Alvaro Pirez d’Evora, il monumento funebre di Ilaria del Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia, e il collezionismo librario della famiglia Guinigi, tra rappresentazione del potere e diffusione della cultura.