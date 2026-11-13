‘Lo spazio esteso’: a Lucca l’esposizione che mostra un nuovo lato degli anni Ottanta

L’arte negli anni Ottanta non ha rappresentato solo il ritorno alla pittura figurativa, dopo la smaterializzazione dell’oggetto tipica del Concettuale e il trionfo della performance e degli happening. Non sono stati solo l’epoca della Transavanguardia italiana, del Neoespressionismo tedesco, del graffitismo d’origine statunitense, del Neo-Pop, dell’ondata postmodernista. L’arte in quegli anni si è rinnovata nel segno delle ricerche astrattiste, della geometria, del segno reiterato, del monocromo: è proprio da questo punto di vista che nasce la mostra Lo spazio esteso, organizzata da Fondazione Ragghianti e la Fondazione Centro delle Arti Lucca. L’esposizione è visitabile dal 14 novembre al 10 gennaio.

La mostra è stata presentata questa mattina (13 novembre) nella sede della Fondazione Ragghianti da Massimo Marsili, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; Francesca Pola, co-curatrice della mostra; Paolo Bolpagni, direttore di Fondazione Ragghianti e di Centro delle Arti Lucca e co-curatore della mostra; Alberto Fontana, Presidente Centro della Arti Lucca; Raffaele Domenici, presidente Fondazione Ragghianti.

L’esposizione parte dalle sale espositive del Complesso di San Micheletto, si diffonde in vari siti monumentali della città. Dal primo chiostro dello stesso San Micheletto, in cui è allestito un neon di François Morellet, alla chiesa di Santa Maria dei Servi, dove David Tremlett ha progettato un intervento – insieme discreto e spettacolare – alle quattro bifore neogotiche della parete settentrionale dell’edificio; dalla medievale Sant’Alessandro Maggiore, che ospita lavori di Dadamaino, Gianni Asdrubali e Michel Verjux, al Chiostro di Santa Caterina al Real Collegio, con una scultura di Grazia Varisco del 1984 e la grande Architettura cacogoniometrica (1981) di Gianni Colombo; per finire a Palazzo Ducale, nel Passaggio delle Carrozze, per il quale Felice Varini ha ideato ad hoc un’opera eccezionale.

I ventisei protagonisti selezionati, di generazioni diverse, proponevano, negli anni Ottanta, un differente modo di fare arte, legato alla geometria, alla scelta aniconica, al dialogo con la dimensione ambientale, al protendersi verso lo spazio (uno spazio esteso, appunto). Ecco: proprio in una simile alternativa “astrattista”, ma non semplicemente tale, sta la ratio che ha sovrinteso, senza pretese di esaustività, alla scelta degli autori rappresentati nella mostra, tra le sale della Fondazione Ragghianti e gli ulteriori luoghi della città di Lucca. Oltre a quelle degli artisti già citati, sono esposte opere di Carla Accardi, Rodolfo Aricò, Enrico Castellani, Alan Charlton, Carlo Ciussi, Piero Dorazio, Wolfgang Laib, Mario Nigro, Achille Perilli, Pino Pinelli, Bruno Querci, Fred Sandback, Angelo Savelli, Nelio Sonego, Ettore Spalletti, Niele Toroni, Günter Umberg ed Elisabeth Vary.

“È con soddisfazione che la Fondazione Centro delle Arti Lucca presenta questa speciale occasione espositiva – afferma Alberto Fontana -. Dopo l’esordio con Ospite a Palazzo, un evento realizzato a Venezia nello storico edificio che fu residenza di Vittorio Cini in campo San Vio, si tratta della prima manifestazione con cui il nostro ente, destinato a gestire il futuro polo museale che sta sorgendo in piazzale Verdi, si presenta alla città, al territorio e a tutti gli appassionati e interessati”.

La mostra si propone di offrire un punto di vista inedito sulla pittura europea degli anni Ottanta del XX secolo, uno dei periodi più polimorfi e complessi della storia recente. Quella fase, nell’ambito delle espressioni della visualità, è di solito associata al successo internazionale di movimenti neofigurativi, come la Transavanguardia. L’esposizione attuale concentra invece l’attenzione su un’alternativa parimenti feconda e innovatrice, finora meno indagata dalla critica: quella delle tendenze aniconiche.

Il percorso approfondisce perciò l’operato di alcuni tra gli esponenti più rappresentativi, appartenenti a generazioni diverse, di tale filone dell’arte europea degli anni Ottanta, accomunati da una visione che privilegia, per esempio, il rapporto indissolubile tra corporeità e immaginazione del fare pittorico, spesso concretizzata in lavori che sviluppano una tensione spaziale che li proietta oltre il parametro fisico della tela.