Lucca Genius Loci, tre interpreti per i ‘tesori ritrovati’ del Fondo Bottini

Cultura e Spettacoli

Pieranunzi al violino, Carlini al fagotto e Datteri al pianoforte: domenica un concerto dedicato alle composizioni custodite nella biblioteca del Conservatorio

Musiche inedite, prime esecuzioni in epoca moderna e una formazione cameristica oggi rara: pianoforte, violino e fagotto. È il programma di Tesori ritrovati. Musiche inedite dal Fondo Marianna Bottini, il concerto in programma domenica (15 novembre) alle 17,30 a Villa Bottini, nell’ambito della rassegna Lucca Genius Loci 2026.

Protagonisti saranno Gabriele Pieranunzi al violino, Paolo Carlini al fagotto e Fabrizio Datteri al pianoforte, che eseguiranno brani di Marianna Bottini, Alfonso Savi, Alessandro Rolla e Gaetano Valeri. Le composizioni provengono dal Fondo Marianna Bottini, conservato nella biblioteca del Conservatorio Luigi Boccherini e oggetto di studio da parte di Nadia Lencioni.

Tra i momenti centrali del concerto, la prima esecuzione in tempi moderni del Trio per pianoforte, violino e fagotto BI 393 di Alessandro Rolla, protagonista della vita musicale italiana tra Parma e Milano, direttore alla Scala e docente al Conservatorio di Milano. Nella biblioteca del Boccherini si conserva, allo stato attuale delle ricerche, l’unica copia manoscritta completa conosciuta dell’opera, non autografa.

L’appuntamento porterà così all’ascolto del pubblico i risultati di un lavoro di ricerca sul patrimonio musicale custodito a Lucca, restituendo spazio a pagine poco conosciute e a un organico strumentale raramente proposto nei programmi concertistici.

Il concerto è realizzato dal Teatro del Giglio con Flam – Federazione lucchese delle associazioni musicali, con ideazione e coordinamento artistico dell’associazione Musicalia Aps e il patrocinio del Conservatorio Luigi Boccherini.