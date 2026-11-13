L'esposizione|
Real Collegio, taglio del nastro anche per la mostra ‘L’arte ai giovani’
Iniziativa organizzata da associazione culturale Classicum nella sala della statua con il curatore Michele Bedini
Si è svolta oggi (13 novembre) al Real Collegio di Lucca, subito dopo l’inaugurazione di Lucca Orientando, l’apertura della mostra L’arte ai giovani, iniziativa organizzata da associazione culturale Classicum nell’ambito della manifestazione promossa dal Comune di Lucca.
A inaugurare l’esposizione sono stati l’assessora Simona Testaferrata, il presidente del consiglio di indirizzo Francesco Franceschini e la vicepresidente del consiglio di indirizzo Silvia Granucci, insieme al curatore della mostra Michele Bedini e ai giovani artisti protagonisti dell’iniziativa: Valentina Bandecchi, Gabriele Martelli e Dylan Orlando.
La mostra trova spazio nella sala della statua del Real Collegio, in un contesto di particolare valore storico e simbolico. A fare da riferimento all’esposizione è infatti la scultura di Mario Carlesi dedicata ai caduti sul lavoro, un’opera di forte intensità espressiva che dialoga con il percorso artistico dei giovani espositori, creando un legame tra memoria, sensibilità contemporanea e nuove forme di espressione.
L’Arte ai giovani nasce con l’obiettivo di offrire spazio e visibilità ai talenti emergenti, riconoscendo alle nuove generazioni la possibilità di raccontare il proprio tempo attraverso l’arte. Non si tratta soltanto di una mostra, ma di un’occasione concreta per valorizzare la creatività giovanile, favorire l’incontro tra sensibilità differenti e avvicinare il pubblico a linguaggi artistici nuovi.
L’iniziativa si inserisce nel programma di Lucca Orientando, manifestazione del Comune di Lucca dedicata all’orientamento e alle opportunità per i giovani, ampliandone la prospettiva attraverso una dimensione culturale e artistica.
Con questa iniziativa Classicum conferma il proprio impegno nella promozione delle giovani generazioni, sostenendo occasioni nelle quali i ragazzi possano essere non soltanto destinatari di proposte culturali, ma veri protagonisti e artefici della vita culturale della città.
La mostra sarà visitabile fino a domenica (15 novembre), nella Sala della statua del Real Collegio di Lucca.