Real Collegio, taglio del nastro anche per la mostra ‘L’arte ai giovani’

A inaugurare l’esposizione sono stati l’assessora Simona Testaferrata, il presidente del consiglio di indirizzo Francesco Franceschini e la vicepresidente del consiglio di indirizzo Silvia Granucci, insieme al curatore della mostra Michele Bedini e ai giovani artisti protagonisti dell’iniziativa: Valentina Bandecchi, Gabriele Martelli e Dylan Orlando.