Al Bucaneve di Santa Maria a Colle le poesie di Cinzia Pizzarotti

Pensieri dal nulla – Poesie in ordine sparso è la sua prima raccolta poetica. Nasce dalla volontà di fissare su carta riflessioni spontanee e stati d’animo legati alla vita quotidiana. I versi affrontano con semplicità temi universali come l’amore, l’amicizia e le fragilità umane. Quadri di parole – Poesie che dipingono emozioni, è invece la seconda silloge di Pizzarotti. Il volume è strutturato in cinque diverse sezioni cromatiche e la scrittura diventa più evocativa e visiva. Ogni sezione è composta da circa quindici componimenti che esplorano un’emozione specifica. Tra versi, immagini e storie dell’anima, si potrà scoprire alla fine un mondo personale che prende forma ed è racchiuso in queste pagine. Per Pizzarotti la scrittura è nell’intimo soprattutto un modo per guardare la realtà e dare voce a ciò che potrebbe rimanere nascosto. Le sue poesie partono da riflessioni quotidiane. Dando vita ad un qualcosa di invisibile che prende così forma, condividendo momenti di vita.