Letteratura|
Al Bucaneve di Santa Maria a Colle le poesie di Cinzia Pizzarotti
Al centro di cittadinanza si presentano le raccolte della 62enne romana con la passione per la lettura e la scrittura
Oggi (14 novembre) alle 17,30 al Centro Cittadinanza Oltreserchio Il Bucaneve di Santa Maria a Colle per la serie Incontri letterari, si presentano le raccolte di poesie Pensieri dal nulla – Poesie in ordine sparso (Amazon Kindle Direct Publishing (Kdp), 2024) e Quadri di parole – Poesie che dipingono emozioni (Amazon Kindle Direct Publishing (Kdp), 2025) di Cinzia Pizzarotti.
Pensieri dal nulla – Poesie in ordine sparso è la sua prima raccolta poetica. Nasce dalla volontà di fissare su carta riflessioni spontanee e stati d’animo legati alla vita quotidiana. I versi affrontano con semplicità temi universali come l’amore, l’amicizia e le fragilità umane. Quadri di parole – Poesie che dipingono emozioni, è invece la seconda silloge di Pizzarotti. Il volume è strutturato in cinque diverse sezioni cromatiche e la scrittura diventa più evocativa e visiva. Ogni sezione è composta da circa quindici componimenti che esplorano un’emozione specifica. Tra versi, immagini e storie dell’anima, si potrà scoprire alla fine un mondo personale che prende forma ed è racchiuso in queste pagine. Per Pizzarotti la scrittura è nell’intimo soprattutto un modo per guardare la realtà e dare voce a ciò che potrebbe rimanere nascosto. Le sue poesie partono da riflessioni quotidiane. Dando vita ad un qualcosa di invisibile che prende così forma, condividendo momenti di vita.
Nata a Roma, classe 1964, Pizzarotti cresce a Lucca con una passione per la lettura e la scrittura. Oltre ai suoi volumi personali, l’autrice partecipa ad antologie collettive e si diletta a scrivere racconti brevi. Al termine dell’iniziativa, giro pizza su prenotazione telefonando al 333.4876105 (Pietro).