Doppio appuntamento fra poesia e filosofia per le ‘Conversazioni in San Francesco’

La poesia di Mariangela Gualtieri e la rilettura della figura di San Francesco proposta da Massimo Cacciari saranno al centro dei prossimi appuntamenti delle Conversazioni in San Francesco, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che quest’anno dedica la sua XIII edizione agli ottocento anni dalla morte del Santo.

Venerdì (20 novembre), alle 21, la poetessa porterà in scena Fraternità solare, una composizione di versi editi e inediti dedicata a Francesco e alla sua idea di solidarietà. Sabato (21 novembre), sempre alle 21, il filosofo Massimo Cacciari affronterà invece l’inattualità del messaggio francescano, interrogando la distanza tra la radicalità delle scelte del Santo e le interpretazioni che ne sono state date nel tempo.

I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e prenotabili online sul sito www.fondazionecarilucca.it.

In Fraternità solare, Mariangela Gualtieri immagina Francesco ancora presente, “in invisibile seduta fra noi”, e gli dedica alcuni testi per celebrare la portata del bene che ha lasciato sulla Terra. La poetessa descrive i versi che comporranno la serata come «materni come la terra, ribelli e storte come certi figli, rosse come l’entusiasmo, misteriose e spaesate come la mamma vecchia, eleganti come gli animali». Una pluralità di voci e immagini per rivolgersi a quel ‘sempre giovane fratello di tutti’ e ritrovare nella sua esperienza un’idea di fratellanza che comprende l’intero mondo vivente. Non mancherà Bello mondo, il lungo e accorato ringraziamento poetico pubblicato da Einaudi, che affonda le proprie radici nelle laudi francescane. La serata vedrà Gualtieri dare voce ai propri testi, con la guida di Cesare Ronconi, suo storico compagno di lavoro nel Teatro Valdoca.

Sabato (21 novembre) Massimo Cacciari proporrà, invece, una riflessione sull’inattualità di Francesco. Il filosofo si soffermerà sulla distanza tra l’esperienza radicale del Santo e alcune delle rappresentazioni contemporanee che ne hanno progressivamente addolcito il messaggio: Francesco come precursore dell’ecologia, amico degli animali o simbolo universale della pace. Immagini che rischiano di restituirne soltanto una parte, lasciando in ombra la profondità della sua scelta. L’amore per le creature, infatti, non era separabile dal rapporto con il Creatore, così come la povertà non coincideva con la semplice rinuncia ai beni materiali o con la pratica dell’elemosina. Era piuttosto una spoliazione radicale di sé, l’abbandono della propria egolatria. È in questa prospettiva che il pensiero di Francesco conserva la propria distanza dal presente e continua a interrogarlo. Alla figura del Santo e alla sua rappresentazione nella cultura italiana Cacciari ha dedicato anche il volume Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto, pubblicato da Adelphi.

Le Conversazioni in San Francesco si concluderanno sabato 28 novembre, alle 21, con l’incontro della storica Chiara Mercuri, Francesco d’Assisi. Con il corpo e con le parole, dedicato al rapporto tra la testimonianza concreta del Santo e gli scritti attraverso cui ha trasmesso il proprio pensiero.

Mariangela Gualtieri è poetessa e drammaturga. Nata a Cesena, nel 1983 ha fondato insieme al regista Cesare Ronconi il Teatro Valdoca, di cui cura la drammaturgia. Fin dagli esordi ha dedicato particolare attenzione alla dimensione orale della poesia, alla ricerca sulla voce e al rapporto tra parola poetica e musica dal vivo. Tra le sue raccolte Fuoco centrale, Bestia di gioia, Quando non morivo e Bello mondo, pubblicate da Einaudi. Nel 2022 ha pubblicato per lo stesso editore L’incanto fonico. L’arte di dire la poesia; tra i lavori più recenti Ruvido umano (Einaudi, 2024) e Album per pensare e non pensare (Bompiani, 2025).