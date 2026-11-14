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Cultura e Spettacoli
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Inaugurata in San Cristoforo la collettiva di pittura a cura di Adelindo Moriconi

14 novembre 2026 | 09:17
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di Gregorio Andreini

Gregorio Andreini

Inaugurata in San Cristoforo la collettiva di pittura a cura di Adelindo Moriconi

Ex calciatore fra le fila di Lucchese e SIena. In mostra una serie di opere per un imperdibile confronto familiare con i figli Sara e Massimo

Si è inaugurata domenica (8 novembre) nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo la collettiva di pittura a cura di Adelindo Moriconi.  Ospiti i suoi due figli Sara e Massimo.

mostra, Adelindo Moriconi, figli

In mostra una serie di opere per un imperdibile confronto familiare. Moriconi, classe 1947, è un pittore, artista figurativo e autore strettamente legato alla città di Lucca. Il suo percorso artistico si caratterizza per una spiccata natura narrativa che unisce la produzione pittorica a quella letteraria.

mostra, Adelindo Moriconi, figli

Laureato in economia e commercio, Moriconi si è fatto brillantemente conoscere tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta anche come mediano della Lucchese e dell’allora Robur Siena. Diventando poi in seguito un artista. Oggi è anche socio Ucai Lucca. Le sue tele raffigurano spesso personaggi fantastici ma anche rievocazioni storiche di grande impatto. Trae profonda ispirazione dai percorsi storici e dai personaggi della tradizione toscana, avvicinandosi allo stile naif. Nei suoi quadri ed eventi social è frequente anche il richiamo ai fumetti ed a Lucca Comics & Games.

mostra, Adelindo Moriconi, figli

L’artista non si limita però al fantastico. Ma si confronta anche con la cronaca contemporanea, scientifica filosofica e con i conflitti. Espressi poi in opere e pubblicazioni.

La collettiva di pittura nella chiesa di San Cristoforo è visitabile fino a mercoledì (18 novembre) tutti i giorni in orario 16-19. Ingresso libero.