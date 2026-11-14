Inaugurata in San Cristoforo la collettiva di pittura a cura di Adelindo Moriconi

Laureato in economia e commercio, Moriconi si è fatto brillantemente conoscere tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta anche come mediano della Lucchese e dell’allora Robur Siena. Diventando poi in seguito un artista. Oggi è anche socio Ucai Lucca. Le sue tele raffigurano spesso personaggi fantastici ma anche rievocazioni storiche di grande impatto. Trae profonda ispirazione dai percorsi storici e dai personaggi della tradizione toscana, avvicinandosi allo stile naif. Nei suoi quadri ed eventi social è frequente anche il richiamo ai fumetti ed a Lucca Comics & Games.