La partecipazione entra al Salotto Letterario: un avviso pubblico cerca autori

L’amministrazione comunale intende proseguire anche per il 2027 la rassegna Salotto Letterario, che promuove le opere di autori e autrici locali, valorizzando la produzione letteraria del territorio. A questo fine per la prima volta, in un’ottica di cultura partecipata, è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto agli autori che intendano partecipare al nuovo ciclo di presentazione di libri, incontri e reading letterari che si terranno al Museo Athena di Capannori il prossimo anno. Possono presentare domanda tutti gli autori di opere già edite che non siano già state presen tate nel comune di Capannori.

Le proposte saranno valutate da una apposita commissione in base ai criteri di qualità e originalità dell’opera e della modalità di presentazione; rilevanza dei temi trattati rispetto alle tematiche oggetto di politiche comunali, coinvolgimento del territorio o valorizzazione di autori locali, capacità di promozione della presentazione. “Nell’idea che stiamo costruendo – spiega l’assessora alla cultura Claudia Berti – di una Capannori che ha una cultura sempre più partecipata facciamo un ulteriore passo avanti. Anche il Salotto Letterario acquisisce questo aspetto di partecipazione, perché chiunque sia interessato a presentare la propria opera letteraria può partecipare all’avviso pubblico.