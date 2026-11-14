Prorogate fino a domenica 6 dicembre le mostre personali e la collettiva del Circuito Off

Cultura e Spettacoli

Importante e positiva novità riguardante le mostre personali e la collettiva del Circuito Off, in programma a Palazzo Guinigi (via Guinigi, 29).

Visto il forte interesse e l’attesa della cittadinanza, l’ufficio eventi del Comune di Lucca che gestisce le rassegne e il calendario ufficiale delle iniziative cittadine come il programma Vivi Lucca, ha ufficialmente concesso la proroga delle esposizioni per una settimana intera.

Le mostre, inizialmente previste dal 14 al 29 novembre, rimarranno quindi aperte e visitabili fino a domenica 6 dicembre. Si tratta di un importante riconoscimento istituzionale per l’impegno del comitato organizzatore del Circuito Off e per il consiglio direttivo dell’associazione We Love Ph Bfi organizzatrice della manifestazione, sotto la direzione artistica di Paolo Bini e la presidenza di Uberto Pinferi.

Un bel premio per chi da ben tredici anni porta avanti questa manifestazione a Lucca di grande fotografia. In dono alla città e ai visitatori quindi altri sette giorni per scoprire gli oltre 50 progetti fotografici esposti che trasformeranno il centro storico di Lucca in un’affascinante vetrina di fotografia. Tra cui i vincitori del Circuito Off Giampaolo Antoni, Giancarlo Cerri e Marco Lorini, la mostra personale di Roberto Rossi e le personali dei tredici soci We Love Ph Bfi, in una delle cornici storiche più prestigiose di Lucca.