A Ponsacco l’omaggio al pittore lucchese Antonio Possenti a dieci anni dalla morte

A dieci anni esatti dalla scomparsa, Ponsacco ha celebrato Antonio Possenti (Lucca 1933-2016).

Non solo un indimenticabile artista lucchese. Ma un vero e proprio gigante dell’arte amato dal collezionismo internazionale. Grande successo per la serata speciale di cinema e arte di sabato 7 novembre al cinema teatro Odeon con la proiezione ad ingresso gratuito del film documentario Storie di Altromare – Omaggio ad Antonio Possenti, diretto da Lorenzo Garzella in collaborazione con Sky Arte. Ma anche un altro momento importante è stata l’inaugurazione della mostra retrospettiva Il magico mondo di Possenti domenica 8 novembre alla Galleria d’arte Brunetti a Ponsacco. L’esposizione è visitabile fino al 6 dicembre in orario lunedì-venerdì 9-13 e 15,30-20 e sabato 9,30-13 e 16-19,30 (domenica chiusura).

La pellicola proiettata al cinema teatro Odeon ha esplorato lo straripante atelier lucchese del maestro Possenti, intrecciando interviste, archivi in Super8 e affascinanti animazioni. Dove le sue leggendarie creature pittoriche sono affiorate dalle tele per vagare nella notte. Il percorso è proseguito alla Galleria d’arte Brunetti con la solenne inaugurazione della mostra Il magico mondo di Possenti, presentata dal critico d’arte Silvano Granchi.

L’esposizione ha proposto una selezione d’eccezione. Fra questi lavori particolari, erano presenti dipinti ad olio su tavola, lavori su carta, serigrafie materiche a tiratura limitata e la celebre cartina nautica originale utilizzata da Sky Arte per la copertina del film. A cura della Galleria d’arte Brunetti e con il patrocinio del Comune di Ponsacco, il mito di Antonio Possenti si è così confermato più vivo e prestigioso che mai.

Dopo il grande riscontro e la viva partecipazione registrati nelle mattinate di martedì 3 e giovedì 5 novembre per i matinée riservati alle scuole del territorio, si è quindi concluso con uno straordinario successo di pubblico il grande omaggio dedicato al maestro indiscusso della pittura fantastica italiana. Un grande artista amato non solo dai grandi collezionisti ma anche dalle istituzioni. L’opera di Possenti è infatti consacrata da testimonianze di valore inestimabile. Ed è presente nella prestigiosa collezione d’arte del Vaticano.

Inoltre la Banca di Cambiano custodisce oltre 60 sue opere nei propri caveau, il celebre pittore e illustratore ha firmato lo storico manifesto del Lucca Summer Festival e la sua città natia gli ha recentemente intitolato una piazza. Trasformando il suo leggendario studio in piazza dell’Anfiteatro in uno studio museo perenne.

Un profilo d’eccezione quello di Antonio Possenti. Tra letteratura, Chagall e i grandi intellettuali. Nacque a Lucca da illustre famiglia. Il nonno Augusto Mancini fu rettore dell’università di Pisa e deputato. Antonio Possenti è cresciuto con il mito del mare a Livorno e si è laureato in giurisprudenza. Il noto maestro lucchese scelse la pittura nel 1957 a Vence dopo il determinante incontro con Marc Chagall.