Da una bottega di un barbiere-pittore l’ispirazione per l’arte: i sessant’anni di attività di Claudio Cantini

Ci sono persone che riescono a donarti l’emozione del loro mondo artistico. E che quando ti fermi con loro puoi arrivare anche a comprendere meglio il fascino che sprigiona l’arte.

Claudio Cantini ci ha accolti nella sua casa studio di Antraccoli per parlarci del suo percorso artistico lungo più di sessant’anni. Classe 1954 originario di Pieve Fosciana, l’artista ha rilasciato a Lucca in Diretta un’intervista molto significativa. Dove in più momenti è stato un piacere lasciarlo parlare ed ascoltarlo.

“Già dall’infanzia che ho vissuto a Livorno – racconta Claudio Cantini – fino intorno ai vent’anni, ero circondato da tanti artisti. Lì c’è una bella tradizione di arte e di pittori. Ci sono anche gallerie importanti. È palpabile la tradizione dei Macchiaioli, da Natali a Fattori. Personalmente – mette in luce – la mia prima tradizione pittorica l’ho iniziata a dodici anni a Livorno. Quindi esattamente sessant’anni fa. Ricordo che frequentavo nel centro di Livorno, dove abitavo, un parrucchiere che mi ha fatto appassionare alla pittura. Si chiamava Luciano Torsi (Arezzo 1937 – Livorno 2024), che poi diventerà un importante pittore labronico d’adozione. Io fin da quando avevo dodici anni andavo a farmi i capelli quasi tutte le settimane nel suo negozio. Lui aveva uno studio piccolino dove faceva alcuni lavori. Mi innamorai sin da subito della pittura ad olio”.

Cantini poi ci rivela un aspetto per lui importante della vita di Luciano Torsi che lo influenzerà per sempre. “Questo pittore successivamente si mise per conto suo a fare arte. Smise di fare il parrucchiere ed aprì quello che diventerà il suo storico studio in un fondo situato proprio a ridosso del Fortino e del quartiere Venezia. Io ricordo – prosegue – studiavo ed il giorno andavo in questo studio. Non è che Torsi mi insegnasse ma semplicemente mi diceva di venire lì e provare a fare qualcosa. Ero un po’ come un ragazzo di bottega. Mi mandava anche a prendergli delle cose che gli servivano per il suo lavoro ma non voleva niente da me. Nemmeno contribuire a pagare un affitto. Quella fu una cosa molto importante. Ci sono rimasto per circa cinque anni, fino intorno all’età di diciassette anni”.

Dopo aver praticato lo studio di questo pittore, Claudio Cantini si iscrisse ad una scuola d’arte. “Ebbi da quel momento un particolare fascino – spiega l’artista – per la tecnica della pittura ad olio. Durante il periodo scolastico concluso con il diploma di geometra, mi iscrissi anche alla scuola d’arte Villa Trossi Uberti di Livorno. A quei tempi era gestita dal grande pittore livornese Voltorino Fontani. Dopo un paio d’anni, mi sono sposato e nel 1975 sono venuto ad abitare a Lucca. Per circa una decina d’anni però – rivela – poi ho avuto un buco pittorico e sono stato quasi fermo nel fare arte. Finchè soprattutto dal 1990 quando abiterò ad Antraccoli dove sono anche adesso, ho iniziato a fare una produzione notevole”.

Uno stile soprattutto paesaggistico e realistico quello che l’artista lucchese realizza. E predilige. “Per un periodo – dichiara Claudio Cantini – mi sono appassionato alle opere delle celebre pittrice polacca Tamara de Lempicka. Il cui stile artistico degli anni ‘20 e ‘30 del Novecento subì una forte influenza da parte del cubismo e del grande Pablo Picasso. Mi è servita tanto questa fase artistica. Come per tanti, anche per me è stato una scuola. Pratico – aggiunge – anche il filone figurativo e dell’architettura di Lucca, realizzando tanti miei soggetti ora noti ed apprezzati. Ma il mio soggetto preferito è il paesaggio”.

L’artista lucchese si è specializzato fra l’altro proprio sulle particolarità di Lucca. “La parte su cui mi esprimo meglio – dice Claudio Cantini – è quella della campagna toscana. Sin da bambino, mi è sempre piaciuta da rappresentare. Questo è un po’ quello che ho sempre fatto anche ai tempi d’oro a quindici anni anche a Livorno. Maggiormente lavoro con tante fotografie o disegni che faccio e poi riproduco su tela nel mio studio. Dal vero faccio quasi soltanto nature morte o notturno. Io sono nato teoricamente con i soggetti della campagna toscana. Che soprattutto riproduco dal 1990 a Lucca, dopo che ho iniziato in pieno con la mia produzione. Soprattutto dopo il 2014 quando ho smesso di lavorare, mi sono dedicato pienamente alla pittura. Collaboro anche con alcune gallerie a Siena e a Cortona, dopo aver fatto anche diverse mostre nel tempo. Ricordo ho esposto non molto fa, alla chiesa di San Benedetto in Gottella nella sede della Confraternita dei Legnaioli. O a Villa Bottini nell’esposizione curata dal critico d’arte Lorenzo Pacini. Per assimilare meglio le cose, mi sono dedicato anche a studiare le copie dei vecchi artisti”.

Claudio Cantini ha realizzato opere che sono presenti in tutto il mondo. Ricevendo anche premi importanti. “Io ho 72 anni – dice l’artista – e sono ormai 60 anni che lavoro nell’arte. Ho con me anche quadri risalenti al 1966/1967. A dieci anni già disegnavo e a quindici facevo già quadri importanti. Ricordo feci un ritratto di papa Giovanni da bambino. A Livorno sono andato nel 1961. Prima ho vissuto per un certo periodo anche ad Arezzo. Mio padre era un funzionario statale. Anche lui dirigente statale era un bravo disegnatore. Faceva dei bei disegni e lo scoprii dopo che già avevo iniziato che era davvero bravo”.

Claudio Cantini ci ricorda anche che prima abitava a Lucca con la sua famiglia ma a San Concordio. Ad Antraccoli dove vive dal 1990 c’è però stato il suo vero punto di svolta. “Qui dove abito ora – rivela – ho l’habitat ideale. Ho anche la passione per la musica che coltivo per puro piacere. A livello artistico, fra i miei soggetti ci sono soprattutto le campagne toscane, Lucca, i soggetti di Siena riguardanti il Palio o San Gimignano e le Cinque Terre. I dipinti delle Cinque Terre li porto spesso direttamente là su quel territorio ligure. Soprattutto in una galleria di Manarola dove sono molto ricercati ed apprezzati. Gli Americani vanno in visibilio ammirando i miei fiori su quei dipinti. Per me dipingere è stata una grande passione, la cosa principale”.

Cantini è considerato anche un diretto erede della tradizione realista e macchiaiola toscana. Cantini apre la sua tavolozza alla lezione impressionista. Riuscendo a catturare la rifrazione della luce naturale per esempio sull’acqua, sulla vegetazione o sulle pietre o architetture dei borghi lucchesi. Ci sono talvolta nella sua pittura richiami a figure come Cézanne, Van Gogh e Gauguin del contemporaneo Cantini. Ma con una tensione cromatica ed espressiva moderna.