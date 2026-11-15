Dalla pittura alla grafica: allo Spazio Caterina l’esposizione del gruppo 4ARTs

Si inaugura un’esposizione con quattro stili artistici diversi fra loro in uno spazio dedicato all’arte nel centro storico lucchese. I quattro artisti del gruppo 4ARTs Davide Berti, Maria Agata Santi, Alessandro Sorbera e Paolo Tuzza propongono opere che spaziano dalla pittura alla grafica. Insieme hanno collaborato esponendo in numerosi eventi ed esposizioni. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 novembre a ingresso libero.