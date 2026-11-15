L'evento|
Dalla pittura alla grafica: allo Spazio Caterina l’esposizione del gruppo 4ARTs
Martedì (17 novembre) in via del Battistero prende il via una nuova mostra a ingresso libero fino al 30 novembre
Martedì (17 novembre) prende il via una nuova mostra nello Spazio Caterina (via del Battistero, 20).
Si inaugura un’esposizione con quattro stili artistici diversi fra loro in uno spazio dedicato all’arte nel centro storico lucchese. I quattro artisti del gruppo 4ARTs Davide Berti, Maria Agata Santi, Alessandro Sorbera e Paolo Tuzza propongono opere che spaziano dalla pittura alla grafica. Insieme hanno collaborato esponendo in numerosi eventi ed esposizioni. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 novembre a ingresso libero.
Lo Spazio Caterina è uno spazio piccolo ma intimo, perfetto per valorizzare l’arte in ogni suo piccolo dettaglio. Il gruppo 4 ARTs ringrazia per la collaborazione Teresa Cagnoni per la concessione dello spazio espositivo.
Per informazioni sugli orari di apertura è possibile contattare telefonicamente Alessandro Sorbera al 349.4307541, Paolo Tuzza al 333.2724795, Davide Berti al 389.3152798 o Maria Agata Santi al 347.5376884.
Per informazioni su future prenotazioni dello spazio per esposizioni d’arte è possibile invece fare riferimento al sito online https://teresacagnoni.it/.