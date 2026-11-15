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I Lunedì della Cultura, a Palazzo Ducale una conferenza sul poeta Thomas Gray

15 novembre 2026 | 13:07
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di Redazione

Redazione

I Lunedì della Cultura, a Palazzo Ducale una conferenza sul poeta Thomas Gray

Appuntamento il 16 novembre a Palazzo Ducale con Chiara Calabrese

Proseguono gli appuntamenti del ciclo I Lunedì della Cultura, promosso dall’associazione Amici di Enrico Pea.

Il 16 novembre, alle 17, nella sala dell’Antica Armeria, a Palazzo Ducale, per la sezione La cultura europea in Età napoleonica. Arte, letteratura e musica fra Neoclassicismo e Preromanticismo”, Chiara Calabrese terrà una conferenza dal titolo Thomas Gray: il Grand Tour e la nascita di una nuova sensibilità. Un poeta tra due epoche.

Qui il link per accedere sia alla diretta sia alla registrazione dell’evento è il seguente.