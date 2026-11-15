il ciclo|
Cultura e Spettacoli/
I Lunedì della Cultura, a Palazzo Ducale una conferenza sul poeta Thomas Gray
15 novembre 2026 | 13:07
Appuntamento il 16 novembre a Palazzo Ducale con Chiara Calabrese
Proseguono gli appuntamenti del ciclo I Lunedì della Cultura, promosso dall’associazione Amici di Enrico Pea.
Il 16 novembre, alle 17, nella sala dell’Antica Armeria, a Palazzo Ducale, per la sezione La cultura europea in Età napoleonica. Arte, letteratura e musica fra Neoclassicismo e Preromanticismo”, Chiara Calabrese terrà una conferenza dal titolo Thomas Gray: il Grand Tour e la nascita di una nuova sensibilità. Un poeta tra due epoche.
Qui il link per accedere sia alla diretta sia alla registrazione dell’evento è il seguente.