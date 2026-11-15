Il conservatorio Boccherini torna al Teatro del Giglio per inaugurare l’anno accademico

Il programma accosta due mondi musicali diversi e complementari. Apre la serata il Concerto per contrabbasso e orchestra in fa diesis minore op. 3 di Serge Koussevitzky, affidato a Emanuele Menga, studente della classe di contrabbasso del Conservatorio. Koussevitzky fu un virtuoso del contrabbasso prima di diventare uno dei grandi direttori d’orchestra del Novecento. Questo concerto è una delle rare pagine romantiche che danno allo strumento un ruolo da protagonista, tra slancio lirico e impegno tecnico.

La seconda parte è un omaggio a Giacomo Puccini, simbolo della storia culturale lucchese, con un percorso tra quattro opere. Da La Bohème si ascolteranno “Che gelida manina”, “Sì, mi chiamano Mimì”, il duetto “O soave fanciulla” e il valzer di Musetta “Quando me’n vo’”, insieme ad altre pagine dell’opera. Da Tosca sarà eseguito “Tre sbirri, una carrozza”. Da Turandot le arie di Liù “Signore, ascolta!” e “Tanto amore segreto… Tu, che di gel sei cinta”. Chiude il programma il brindisi “Bevo al tuo fresco sorriso” da La rondine. Le pagine pucciniane sono affidate ai giovani interpreti delle classi di canto del Conservatorio: i soprani Angelica D’Agliano, Celeste Nardi e Chiara Ramello, i tenori Daniele Brandinelli e Zhiquan Li, il baritono Andreas Garivalis e il basso-baritono Theodoros Zogopoulos.