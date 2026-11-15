La soprano Nunzia Fazzi alla Fortezza di Montecarlo

La soprano lucchese (nata però a Pescia) Nunzia Fazzi d omenica 22 novembre alle 18 sarà alla Fortezza di Montecarlo di Lucca . Vincitrice nel luglio scorso del I concorso lirico internazionale Anna Maria Canali , Fazzi ha sbaragliato nella finale l’agguerrita concorrenza dei circa 40 partecipanti, meritando il I Premio.

Diplomatasi in canto con il massimo dei voti al I livello al Boccherini di Lucca e al II al Conservatorio Monteverdi di Cremona, la giovane soprano sta, passo dopo passo, conquistandosi uno spazio nel panorama lirico italiano, e più che una promessa sta diventando una certezza nei teatri e nelle sale da concerto. Accompagnata da Antonio Giovannini al pianoforte, Nunzia Fazzi proporrà brani di Mozart, Puccini, Tosti, Massenet, Gounod e Duparc, in un programma variegato che metterà in evidenza tutte le sue indiscusse doti.