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La soprano Nunzia Fazzi alla Fortezza di Montecarlo
Ha vinto il I concorso lirico internazionale Anna Maria Canali
La soprano lucchese (nata però a Pescia) Nunzia Fazzi domenica 22 novembre alle 18 sarà alla Fortezza di Montecarlo di Lucca. Vincitrice nel luglio scorso del I concorso lirico internazionale Anna Maria Canali, Fazzi ha sbaragliato nella finale l’agguerrita concorrenza dei circa 40 partecipanti, meritando il I Premio.
Nel premio c’è anche la possibilità di esibirsi in un recital all’interno della rassegna Musica in Fortezza, organizzata per il secondo anno dall’associazione Il Palcoscenico in collaborazione con la Fortezza di Montecarlo ed il Patrocinio del Comune di Montecarlo, sotto la direzione artistica di Roberto Bencivenga.
Diplomatasi in canto con il massimo dei voti al I livello al Boccherini di Lucca e al II al Conservatorio Monteverdi di Cremona, la giovane soprano sta, passo dopo passo, conquistandosi uno spazio nel panorama lirico italiano, e più che una promessa sta diventando una certezza nei teatri e nelle sale da concerto. Accompagnata da Antonio Giovannini al pianoforte, Nunzia Fazzi proporrà brani di Mozart, Puccini, Tosti, Massenet, Gounod e Duparc, in un programma variegato che metterà in evidenza tutte le sue indiscusse doti.