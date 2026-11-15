Una società che diventò molto più di una squadra: l’Us Piano di Conca 40 anni dopo

Us Piano di Conca insieme 40 anni dopo il campionato 1986/87. Calciatori e dirigenti si sono ritrovati per una serata di ricordi, tra calcio, ragazzi, amicizia e una società che seppe diventare molto più di una squadra. Ci sono fotografie che, a distanza di quarant’anni, raccontano molto più di quello che mostrano. In una di queste, pubblicata sulla stampa locale il 28 aprile 1987, ci sono un gruppo di ragazzi in maglia da calcio, un pallone e un titolo che non lascia spazio a interpretazioni: “Al Piano di Conca il campionato Junior 75”.

Quella vittoria è quella del campionato interprovinciale Junior 75 del Csi da parte della formazione baby dell’Us Piano di Conca, allenata da Giampiero Agostini. Una squadra che, dall’inizio alla fine del campionato, aveva dettato legge, con una difesa solida, un centrocampo concreto e una prima linea capace di fare la differenza. Tra le avversarie superate figuravano anche la Ninfea di Torre del Lago e la Juventus National di Viareggio. Ma quella storia del 1987 racconta anche qualcos’altro: una piccola società, venuta alla ribalta da poco tempo, che in breve era riuscita a raggiungere risultati concreti nel settore giovanile.

L’Us Piano di Conca era nata appena sei anni prima. Non tutto era stato facile, e i primi passi erano stati accompagnati da qualche difficoltà e da risultati che non sempre avevano premiato gli sforzi. Poi qualcosa era cambiato. In pochi anni la società aveva saputo costruire un gruppo, darsi un’identità e diventare una realtà granitica, capace di farsi rispettare e quasi inespugnabile sul terreno di gioco. Dietro quella crescita c’era un’idea di calcio che oggi vale la pena ricordare, perché forse quasi definitivamente estinta. L’Us Piano di Conca aveva saputo raccogliere ragazzi molto diversi tra loro. Diversi per carattere, temperamento, estrazione sociale e capacità di stare in mezzo agli altri. C’erano quelli più esuberanti e quelli più riservati, quelli educati e quelli scapestrati, quelli che sembravano nati per stare in campo e quelli che, forse, avevano soltanto o soprattutto bisogno di trovare un posto in cui sentirsi accolti.

E quel posto, mai precluso nemmeno ai meno dotati, era il campo di calcio, la squadra, la società sportiva. La società contribuì a togliere ragazzi dalla strada, offrendo loro un’occasione per stare insieme, un impegno e un gruppo al quale appartenere. Non servivano particolari discorsi educativi: bastavano un allenamento, uno spogliatoio, una partita la domenica. Le differenze restavano fuori, almeno per il tempo necessario a indossare la stessa maglia. Si imparava a condividere una vittoria, a digerire una sconfitta, a rispettare il compagno anche quando magari non gli si somigliava affatto. A guidare quel gruppo c’erano persone che meriterebbero di essere ricordate per nome. Con l’allenatore Giampiero Agostini e i dirigenti Artebano Canini e Aldo Remedi, c’era il lavoro di una dirigenza, ad esempio l’allenatore dei pulcini Carlo Mugnaini, che aveva creduto nel progetto e che, con il proprio tempo e la propria passione, aveva contribuito a far crescere quella piccola società.

Quarant’anni dopo, la sera del 13 novembre, quella storia è tornata a riunirsi. L’idea iniziale era quella di ritrovare la leva calcistica 1975/76/77, i ragazzi che avevano condiviso una stagione particolare della storia dell’Us Piano di Conca. Ma, come spesso accade quando si comincia a riaprire il cassetto dei ricordi, i confini si sono presto allargati. Alla serata si sono uniti tanti altri giocatori delle leve 1974, 1973 e 1978 che, in quegli anni, avevano militato nella società o comunque gravitato attorno a quella realtà calcistica. Perché certe appartenenze non si misurano con una data di nascita o con una stagione disputata: basta aver condiviso un pezzo di strada per sentirsi parte della stessa storia.

Qualcuno si era continuato a frequentare, altri non si vedevano da anni. Eppure, una volta seduti allo stesso tavolo, è bastato poco per ritrovarsi. I nomi, i soprannomi, le vecchie partite, gli episodi che ognuno ricordava a modo suo. Naturalmente anche le imprese sportive, che con il passare degli anni hanno la curiosa tendenza a migliorare ulteriormente. Qualche gol diventa più bello, qualche avversario più temibile e qualche episodio assume contorni che all’epoca forse non aveva.

C’è stato spazio anche per il ricordo di chi non ha potuto esserci. I dirigenti scomparsi, le persone che avevano condiviso quelle stagioni e che avevano contribuito a costruire quella realtà. Nomi che non possono mancare quando si ripercorre una storia comune. Perché una società sportiva vive anche grazie a chi lavora lontano dai riflettori, a chi organizza, accompagna, incoraggia e qualche volta deve anche mettere pace tra ragazzi che, fuori dal campo, non avrebbero avuto molti motivi per frequentarsi.