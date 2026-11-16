A Lucca la seconda edizione del convegno ‘Donne e motori’

Con Fondazione Barsanti e Matteucci e Aci, l’incontro propone una riflessione sul rapporto tra genere, società e innovazione tecnologica

Quanto incidono gli stereotipi sulle scelte di studio e sui percorsi professionali? E in che modo la diversità di chi progetta le tecnologie può influire sulle tecnologie stesse? A queste domande è dedicata la seconda edizione del convegno Donne e motori… Storia e storie di uno stereotipo che non passa di moda, in programma venerdì (20 novembre) alle 17,30 all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino 7.

Promosso dalla Fondazione Barsanti e Matteucci in collaborazione con Aci Lucca, l’incontro propone una riflessione sul rapporto tra genere, società e innovazione tecnologica, con particolare attenzione al mondo dei motori e della mobilità. Le tecnologie, infatti, non sono necessariamente neutrali: possono rispecchiare e talvolta amplificare stereotipi e disuguaglianze presenti nella società.

La professoressa Mara Tanelli, ordinaria di controlli automatici al Politecnico di Milano, parlerà di donne, progettazione dei motori e stereotipi, dalle scelte professionali alla possibilità di una mobilità più inclusiva. Roberta Galli, direttrice generale Mercati strategici di GE Vernova, racconterà la propria esperienza tra mobilità globale e radici territoriali. Sofia Carnevali, direttrice di ricerca in termoidraulica nucleare e responsabile dei progetti nucleari presso l’Ocde per il Cea, affronterà il tema dell’equilibrio tra famiglia e lavoro attraverso la propria esperienza tra Italia e Francia.

Il convegno sarà presentato da Maria Luisa Beconcini e Luca Sangiorgio e presieduto dal professor Paolo Di Marco. Sono previsti spunti di riflessione, interventi del pubblico e le conclusioni.

La partecipazione è libera. Sarà possibile seguire l’incontro anche da remoto, scrivendo a info@barsantiematteucci.it. Su richiesta, agli studenti sarà rilasciato un attestato per il riconoscimento di ore Fsl.