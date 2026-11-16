Trionfo letterario per Alba Donati. La poetessa e critica letteraria lucchese ha vinto la 63esima edizione del premio letterario Regione del Veneto – Leonilde e Arnaldo Settembrini – Mestre con la sua raccolta di racconti Ragazze che scrivono poesie, pubblicata da Einaudi.

L’affermazione è arrivata sabato (14 novembre) sul palcoscenico del Teatro Toniolo di Mestre, dove la giuria dei lettori — composta da trenta membri tra abbonati del teatro e rappresentanti delle associazioni culturali locali — ha decretato la vittoria dell’opera al termine di una terna finalista interamente al femminile, che ha visto sul palco anche Marta Morazzoni con Tutta la verità all’incirca (Guanda) e Chiara Briani con Il contrattempo (Augh! Edizioni).

Un prestigioso riconoscimento che celebra il talento di una delle voci più apprezzate del panorama culturale e letterario legato a Lucca. Già prima donna a ricoprire la carica di presidente del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, Alba Donati ha firmato negli ultimi anni un altro straordinario capitolo nel suo territorio d’origine: nel 2020 ha infatti aperto a Lucignana, borgo nel comune di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca, una libreria cottage immersa nel verde che è stata consacrata tra le venti librerie più affascinanti d’Europa.

La cerimonia di premiazione, condotta dall’attrice Jane Alexander e diretta dal regista e scrittore Giancarlo Marinelli, presidente della giuria tecnica e direttore di Arteven, si è svolta nel segno della grande letteratura e della memoria. La serata, intitolata Come allodole ondose in omaggio ai versi di Giuseppe Ungaretti, ha voluto ricordare la figura della scrittrice Antonia Arslan con intermezzi musicali e canti tradizionali armeni eseguiti dalla violinista Sonig Tchakerian.