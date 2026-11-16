Al Cinema Astra torna Ken Russell con il suo provocatorio capolavoro ‘I diavoli’

La 28esima stagione del Cineforum Ezechiele 25,17 prosegue al Cinema Astra di Lucca con la rassegna I classici di Ezechiele. Martedì (17 novembre) alle 20,30, torna sul grande schermo un’opera iconica e dirompente della storia del cinema: I diavoli (The Devils, Gran Bretagna, 1971, 111′) diretto da Ken Russell, presentato nella sua versione integrale e restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Emblematico del cinema visionario e provocatorio di Ken Russell, il film ripercorre la vicenda storica delle orsoline di Loudun nel XVII secolo: un caso di isteria collettiva usato dal Cardinale Richelieu per incriminare di stregoneria il carismatico padre Grandier (interpretato da Oliver Reed) e scardinare l’autonomia della città. Russell trasforma il testo di Aldous Huxley in un’opera sbrigliata ed esuberante, dove la repressione della carne sfocia in una follia liberatoria. Parabola politica sull’abuso di potere e affresco sfrenato impreziosito dall’interpretazione straordinaria di Vanessa Redgrave, la pellicola colpisce per il ritmo serratissimo e la grande scossa emotiva. Un’opera che denuncia il cinismo dei potenti senza cedere a facili moralismi.