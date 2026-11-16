L'appuntamento|
Alla Feltrinelli il romanzo di Sebastiano Mondadori ‘Di cosa siamo capaci’ per il Premio dei Lettori
Venerdì 27 novembre alle 18 l’appuntamento con lo scrittore già vincitore del riconoscimento nel 2022 con ‘Verità di famiglia’
Un viaggio letterario tra generazioni, ideali e disincanti. Il romanzo di Sebastiano Mondadori, Di cosa siamo capaci, edito da La nave di Teseo nel 2025, è stato selezionato dalla Società dei Lettori – Amici di Francesca Duranti per l’edizione 2026-2027 del Premio dei Lettori Lucca-Roma, realizzato grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.
L’autore incontrerà il pubblico, per parlare dell’opera, venerdì 27 novembre alle 18 alla libreria Feltrinelli di Lucca, introdotto da Alfonso Maurizio Iacono, docente di teoria e storia dei sistemi filosofici all’università di Pisa.
Il romanzo Adele irrompe sulla scena come un’eroina della Nouvelle Vague. Nina sbuca piano dalla foresta delle sue timidezze. Sono madre e figlia, invasate d’amore, libri e politica, che sperano tutto, troppo, finché il tempo è dalla loro parte. Le conosciamo nelle estati dei rispettivi ventitré anni. Nel Grande Bivacco del 1968 in una tenuta in Toscana, con Adele indecisa tra Bebo e Rudi – quando insieme dovevano cambiare il mondo e sono rimasti con un pugno di rimpianti. In giro per l’Europa in interrail nel 1993, con Nina che tradisce il fratello Marco e il fidanzato Ruben con la giovane Thaïss – quando sembrava tutto facile, pochi mesi prima che l’Italia cambiasse. Sospese tra la vita come accade e i ricordi con cui la inseguiranno, Adele e Nina si perdono e si ritrovano lungo cinquant’anni di storia italiana mentre Milano diventa il teatro – ora cupo, ora sfavillante ma sempre più presago – di un’epoca al tramonto. E quanto sbagliano, madre e figlia, nelle scelte affidate al caso o lasciate a metà fino a rinnegare i propri ideali, nelle vocazioni infrante e nei segreti consumati, nella sala d’attesa di un ospedale o su una spiaggia ventosa ad Albufeira. Sono tanti, tantissimi i loro compagni di strada, gli amici e gli amanti di questa commedia mancata, o meglio rovesciata: dal desiderio alla nostalgia, giusto in tempo per vedere di cosa siamo capaci quando la vita ci mette alla prova.
Sebastiano Mondadori (Milano, 1970), vive in Toscana. Unsegna scrittura creativa da oltre vent’anni, all’università e nei corsi organizzati dalla sua scuola di scrittura Barnabooth. Ha scritto dodici romanzi, da Gli anni incompiuti (Marsilio, 2001) a Di cosa siamo capaci (La Nave di Teseo, 2025), il saggio intervista La commedia umana. Conversazioni con Mario Monicelli (il Saggiatore, 2005), il memoir Verità di famiglia. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori (La Nave di Teseo, 2022, vincitore del Premio della Società dei Lettori di Lucca), la raccolta poetica I decaloghi spezzati (Stampa 2009, 2021).
Il libro è in vendita alla libreria Feltrinelli e alla libreria Fuori Porta di Lucca.
Il Premio dei Lettori è un premio letterario istituito a Lucca nel 1988 dalla Società Lucchese dei Lettori, fondato da Francesca Duranti e Antonio Dini, e destinato alla migliore opera di narrativa presentata nel corso dell’anno sociale nell’ambito delle iniziative dell’associazione.
Le attività dell’associazione sono aperte a tutti e l’ingresso è libero.