Creature fantastiche, antichi erbari e musica devozionale: il Medioevo di Artes Fest conquista Lucca

Oltre 250 presenze in due giorni, tra visite ai musei, musica medievale, laboratori di miniatura e scherma storica. Si è chiusa a Lucca la quarta edizione di Artes Fest, il festival organizzato dall’associazione Lo Studiorum – Lucca Aps che sabato e domenica (14 e 15 novembre) ha portato il pubblico alla scoperta del Medioevo attraverso il tema Di tutte le creature. Erbari, bestiari e meraviglie medievali.

Il programma di sabato ha attraversato alcuni dei luoghi della cultura cittadini. Alla Biblioteca Statale i partecipanti hanno esplorato la presenza di piante e animali nei codici e nei testi antichi, mentre al Museo nazionale di Villa Guinigi il percorso si è concentrato sul bestiario medievale, tra raffigurazioni reali e creature immaginarie. Dopo la visita al Museo e alla Cattedrale dell’Opera del Duomo, la giornata si è conclusa alla Casermetta San Paolino, sede delle omonime Contrade, con un approfondimento su costumi, mestieri e vita quotidiana nel Medioevo.

Domenica il festival si è spostato alla Biblioteca civica Agorà. Alessandro Valli ha presentato il Laudario di Cortona e la tradizione musicale e devozionale medievale, anche attraverso strumenti storici. Valentina Giunta ha curato un incontro su carta e pergamena e un laboratorio di legatoria, dedicato ai materiali e alle tecniche di realizzazione dei libri antichi.

Spazio anche al teatro, con il laboratorio di Next Artists Versilia, e alla scherma storica: Federico Bucci, affiancato dagli schermidori della Scuola d’Arme Achille Marozzo, ha illustrato le tecniche di combattimento con spada e brocchiero. Alla miniatura erano dedicati il laboratorio per bambini di Helga Battaglini e il workshop per adulti di Ornella Ercolini. Il concerto della scuola musicale InMusica ha chiuso la manifestazione.

Lo Studiorum ringrazia il Comune di Lucca, l’ufficio cultura e lo sportello eventi per gli spazi dell’Agorà e il sostegno attraverso il bando Vivi Lucca 2026. Il ringraziamento si estende ai relatori, agli artisti, agli enti e alle associazioni coinvolte, allo staff organizzativo e a Federico Gravina, che ha curato il reportage fotografico.