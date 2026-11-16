Dal 21 novembre a Palazzo Guinigi la mostra per i 10 anni dalla morte del maestro Antonio Possenti

L’evento presentato in Regione. È realizzata da Alkedo Aps con i contributi di Regione Toscana e Comune di Lucca e il sostegno di Banco Bpm

A dieci anni dalla scomparsa di Antonio Possenti, è stata presentata questa mattina in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, la mostra Antonio Possenti. Il grande sogno, che dal 21 novembre al 7 gennaio animerà gli spazi espositivi di Palazzo Guinigi a Lucca. A illustrare l’iniziativa, realizzata dall’Associazione Alkedo Aps con i contributi di Regione Toscana e Comune di Lucca e il sostegno di Banco Bpm, sono intervenuti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il curatore Alessandro Tosi, direttore del Museo di Grafica di Pisa, insieme alla figlia del grande artista Maria Possenti, agli assessori del Comune di Lucca Mia Pisano e Remo Santini e ai promotori del progetto.

La mostra rende omaggio a uno dei più originali e amati interpreti dell’arte toscana contemporanea, proponendo un ampio percorso attraverso la sua produzione artistica e il suo immaginario visionario.

L’esposizione presenta oltre cento opere, bozzetti e preziosi materiali d’archivio. Cinque sezioni tematiche delineano un quadro della piena maturità artistica di Antonio Possenti, straordinario narratore per immagini, attraverso una selezione di lavori realizzati nel corso di un lungo percorso creativo. Il percorso restituisce i temi fondamentali della sua poetica: dal profondo legame con la città di Lucca al costante dialogo con la letteratura, con opere ispirate, tra gli altri, a Pascoli, D’Annunzio, Poe, Rimbaud, Borges, Tobino, Carducci, García Lorca, Pea, Kafka, Shakespeare, Tozzi e Campana; dal mare agli animali, fino alle suggestive sagome lignee dedicate a Puccini e a Lucida Mansi.

“Siamo orgogliosi di celebrare questo grande artista nella sua città, Lucca, nel palazzo più prestigioso – ha detto il presidente Giani – Antonio Possenti appartiene a quella schiera di artisti che hanno saputo interpretare l’anima più autentica della Toscana costruendo un linguaggio artistico unico, tra sogno e realtà, riconoscibile e profondamente legato alla sua terra. A dieci anni dalla sua scomparsa, la grande retrospettiva di Lucca restituisce al pubblico la forza visionaria della sua opera e consegna alle nuove generazioni un patrimonio culturale di straordinario valore. Sostenere iniziative come questa significa custodire la nostra identità, valorizzare il nostro patrimonio artistico e creativo, rafforzando il ruolo della cultura come strumento di sviluppo e coesione sociale”.

Secondo l’assessora alla cultura della Regione Cristina Manetti: “Antonio Possenti è stato un artista straordinario, capace di trasformare il sogno, la fantasia e la letteratura in un universo di immagini unico e immediatamente riconoscibile . Le sue opere ci invitano a guardare la realtà con occhi diversi, a lasciarci sorprendere e a riscoprire quella capacità di immaginare che è una delle grandi ricchezze dell’arte. Questa mostra, a dieci anni dalla sua scomparsa, è un omaggio importante a un maestro profondamente legato a Lucca e alla Toscana, ma capace di parlare un linguaggio universale. Particolarmente significativa è anche la possibilità di visitare il suo studio, entrando nel luogo in cui prendevano forma le sue straordinarie invenzioni. È importante valorizzare un grande protagonista della nostra cultura e permettere anche alle nuove generazioni di conoscere e amare la sua opera”.

Le opere esposte provengono da numerose collezioni private e dalle raccolte del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, del Comune di Santa Maria a Monte – Museo Casa Carducci, della Fondazione Ragghianti, della Collezione Banca Cambiano 1884 S.p.A. e dell’Associazione Amici di Enrico Pea.

Sul tema del sogno, che dà titolo alla mostra, scrive il curatore Alessandro Tosi: “Nutro il sospetto che Possenti amasse tanto sognare ad occhi ben chiusi. Perché sapeva di avere avuto in dono dagli dèi non solo la capacità di sognare, ma, privilegio rarissimo tra i mortali, ad ogni risveglio di ricordare esattamente storie, protagonisti e dettagli dei sogni. Da qui una vena immaginativa che ha pochi riscontri con maestri e contemporanei, originando anzi un linguaggio la cui specificità e riconoscibilità ha sempre regalato certezze e conforto allo spettatore emozionato e commosso. […] Dai suoi sogni Possenti torna sempre a casa, e di corsa, nell’abbraccio degli affetti e degli oggetti più cari, per fare altri viaggi carico di valigie piene di sogni ancora da disfare”.

Ad arricchire il percorso espositivo sarà la videoinstallazione L’Anima e altri animali. Storie di Altromare per Antonio Possenti, firmata da Lorenzo Garzella e Serena Luluk Tonelli. Inoltre, dal 26 novembre e per tutta la durata dell’evento, sarà aperto al pubblico lo studio dell’artista in piazza Anfiteatro a Lucca, consentendo ai visitatori di entrare nel suo laboratorio creativo e di scoprirne l’eclettica collezione di reperti e curiosità.

La mostra è accompagnata dal catalogo pubblicato da Maria Pacini Fazzi Editore con saggi critici di Maria Cristina Cabani, Giovanni Faccenda, Luigi Ficacci e Alessandro Tosi.

“A dieci anni dalla scomparsa del Maestro Antonio Possenti – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Lucca Mia Pisano – attraverso uno stretto rapporto di collaborazione intessuto dall’amministrazione comunale con la famiglia dell’artista lucchese, le sale di Palazzo Guinigi ospiteranno un meraviglioso itinerario nella produzione ricca, variegata e visionaria che dagli anni Sessanta dello scorso secolo ha saputo realizzare, passo dopo passo, un linguaggio inconfondibile nel panorama lucchese, nazionale e internazionale. È quindi con grande orgoglio che Lucca accoglie e propone questa grande retrospettiva di un suo figlio tanto famoso quanto amato. Ringrazio coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito a realizzare questo ambizioso progetto e invito tutti a Lucca, a compiere questo straordinario viaggio nell’universo creativo di Possenti”.