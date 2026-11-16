Elisa, Carolina e Maria Luisa: giornata di studi sulle donne al potere nell’Europa di Napoleone

Governarono territori, esercitarono il potere e contribuirono alla vita politica dell’Europa napoleonica. Elisa Bonaparte, Carolina Bonaparte e Maria Luisa d’Austria saranno al centro della giornata internazionale di studi Donne di potere in età napoleonica, in programma sabato (21 novembre) nella sala Antica Armeria di Palazzo Ducale a Lucca. Due le sessioni, entrambe a ingresso libero, per approfondire il ruolo delle tre protagoniste tra il 1805 e il 1814 e negli anni successivi.

Organizzata dall’Associazione napoleonica d’Italia e promossa insieme all’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, con il patrocinio della Federazione delle città napoleoniche, l’iniziativa riunirà studiosi italiani e internazionali nella città che fu governata da Elisa Bonaparte.

La giornata si aprirà alle 9,30 con i saluti istituzionali, ai quali parteciperanno i principi Murat, principi di Pontecorvo. Dalle 10, nella sessione presieduta da Paolo Palumbo dell’Associazione napoleonica d’Italia, David Chanteranne, del Souvenir Napoléonien, affronterà il rapporto tra Napoleone e le sorelle, dalla cerchia familiare alla politica europea. Seguiranno Monica Guarraccino, dell’associazione Napoleone ed Elisa, con Elisa Bonaparte: lo specchio del potere, e Nicoletta Marini d’Armenia, dell’Università Orientale di Napoli, con un intervento su Carolina Murat regina di Napoli.

I lavori riprenderanno alle 15, sotto la presidenza di Roberta Martinelli, presidente dell’associazione Napoleone ed Elisa. Peter Hicks, della Fondation Napoléon, parlerà della reggenza di Maria Luisa tra il 1812 e il 1814. Francesca Sandrini, del Museo Glauco Lombardi, approfondirà invece il governo di Maria Luigia d’Asburgo nel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, attraverso le grandi opere e gli interventi sociali. Le conclusioni saranno affidate a Luigi Mascilli Migliorini, dell’Accademia dei Lincei.

Alle 16,30 spazio alla presentazione del volume La Granduchessa e il principe. La corrispondenza tra Elisa Bonaparte e Camillo Borghese, con testo e commento di Paolo Palumbo e traduzione di Beatrice Squarcina. Sarà presente l’autore.

Il programma proseguirà domenica (22 novembre) con una visita dei relatori a Villa Reale di Marlia, già residenza di Elisa Bonaparte Baciocchi. Il percorso olfattivo e le sale di rappresentanza saranno accompagnati dalla musica della giovane arpista Sofia Agosta, dell’orchestra giovanile dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, che canta anche nel coro della Cappella musicale del Duomo di Firenze e nella Schola Cantorum Landini di Fiesole. Il repertorio comprenderà Irish Tunes di O’Carolan, il Concerto per arpa di Händel nella trascrizione di Godefroid, Fantasie pour harpe di L. Spohr e Dream Waltz nella trascrizione di Klickmann.