I sogni di Martina continuano a vivere: musica e solidarietà al Teatro del Giglio

“Voglio ringraziare davvero tutti – ha commentato Emilia Troiano, mamma di Martina e promotrice dell’iniziativa -: ogni singolo contributo, aiuto e presenza sono stati davvero essenziali per noi. Non è facile riprendersi da così tante emozioni: grazie a tutti gli artisti, ai conduttori, alle corali, alla scuola Atmosfera Danza, agli sponsor, ai sostenitori e a tutti coloro che con la propria partecipazione hanno reso possibile questa bellissima serata. Il ricordo di Martina vive con noi e attraverso di noi continua a portare gioia e colori nelle nostre vite. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Alice Benvenuti Ets, per sostenere i progetti a favore dei giovani pazienti e delle famiglie che affrontano il difficile percorso della malattia. I sogni di Martina continuano così a vivere, attraverso la solidarietà, la condivisione e il bene che una comunità sa mettere in circolo. E il suo mondo continua a essere pieno di colori”.