Successo a San Pietro in Marcigliano per il concerto in memoria dei caduti di tutte le guerre

Domenica 8 novembre si è svolto il concerto in memoria dei caduti di tutte le guerre, organizzato dal coro di San Pietro a Marcigliano che svolge la sua attività sotto la guida della maestra Roberta Carignani.



Ha aperto il concerto il coro Mosaico, diretto magistralmente dal maestro Silvano Pieruccini e accompagnato dal pianista Tiziano Mangani con grande perizia tecnica e sensibilità.

Il coro Mosaico ha eseguito alcuni brani tratti dal progetto Amori e guerre, ideato da Maria Alessandra Sabbatini e presentato al teatro Arté di Capannori il 5 giugno 2026.

Il coro San Pietro ha proseguito il concerto offrendo un programma di musiche espressive e curate, molto apprezzate dal pubblico presente.

La pianista Giuliana Menichini ha confermato il suo talento accompagnando il coro e sostenendolo con professionalità.