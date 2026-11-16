L'evento|
Successo a San Pietro in Marcigliano per il concerto in memoria dei caduti di tutte le guerre
Organizzato dal coro di San Pietro a Marcigliano diretto dalla maestra Roberta Carignani si è concluso con i cori riuniti per l’nno di Mameli
Domenica 8 novembre si è svolto il concerto in memoria dei caduti di tutte le guerre, organizzato dal coro di San Pietro a Marcigliano che svolge la sua attività sotto la guida della maestra Roberta Carignani.
Ha aperto il concerto il coro Mosaico, diretto magistralmente dal maestro Silvano Pieruccini e accompagnato dal pianista Tiziano Mangani con grande perizia tecnica e sensibilità.
Il coro Mosaico ha eseguito alcuni brani tratti dal progetto Amori e guerre, ideato da Maria Alessandra Sabbatini e presentato al teatro Arté di Capannori il 5 giugno 2026.
Il coro San Pietro ha proseguito il concerto offrendo un programma di musiche espressive e curate, molto apprezzate dal pubblico presente.
La pianista Giuliana Menichini ha confermato il suo talento accompagnando il coro e sostenendolo con professionalità.
Il momento più toccante del concerto è stato quello finale, quando i cori riuniti hanno intonato L’Inno di Mameli, coinvolgendo tutto il pubblico.