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Successo a San Pietro in Marcigliano per il concerto in memoria dei caduti di tutte le guerre

16 novembre 2026 | 18:52
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di Redazione

Redazione

Successo a San Pietro in Marcigliano per il concerto in memoria dei caduti di tutte le guerre

Organizzato dal coro di San Pietro a Marcigliano diretto dalla maestra Roberta Carignani si è concluso con i cori riuniti per l’nno di Mameli

Domenica 8 novembre si è svolto il concerto in memoria dei caduti di tutte le guerre, organizzato dal coro di San Pietro a Marcigliano che svolge la sua attività sotto la guida della maestra Roberta Carignani.

Ha aperto il concerto il coro Mosaico, diretto magistralmente dal maestro Silvano Pieruccini e accompagnato dal pianista Tiziano Mangani con grande perizia tecnica e sensibilità.

concerto, caduti di tutte le guerre, San Pietro in Marcigliano

Il coro Mosaico ha eseguito alcuni brani tratti dal progetto Amori e guerre, ideato da Maria Alessandra Sabbatini e presentato al teatro Arté di Capannori il 5 giugno 2026.

Il coro San Pietro ha proseguito il concerto offrendo un programma di musiche espressive e curate, molto apprezzate dal pubblico presente.
La pianista Giuliana Menichini ha confermato il suo talento accompagnando il coro e sostenendolo con professionalità.

Il momento più toccante del concerto è stato quello finale, quando i cori riuniti hanno intonato L’Inno di Mameli, coinvolgendo tutto il pubblico.