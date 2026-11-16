L'appuntamento|
Summer Festival e futuro: appuntamento aperto alla cittadinanza con Radice delle idee-Acli
L’incontro si terrà oggi (16 novembre) alle 18 nei locali della Pecora Nera, in via della Quarquonia 1B per parlare del grande evento
Oltre il palco. Lucca, il Summer Festival e il suo futuro. Radice delle idee-Acli organizza un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per riflettere sul festival che ha cambiato il volto di Lucca: un confronto aperto sulle peculiarietà che lo rendono unico al mondo e sui nodi critici legati alla convivenza urbana, alla tutela del patrimonio storico e alla sostenibilità futura.
L’incontro si terrà lunedì (16 novembre) alle 18 nei locali della Pecora Nera, in via della Quarquonia 1B a Lucca.
Da sempre l’associazione Radici delle idee-Acli mette al centro della sua azione sociale, l’ascolto e la partecipazione, ritenendoli i fondamenti primari per il coinvolgimento della comunità cittadina.