Summer Festival e futuro: appuntamento aperto alla cittadinanza con Radice delle idee-Acli

Oltre il palco. Lucca, il Summer Festival e il suo futuro. Radice delle idee-Acli organizza un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per riflettere sul festival che ha cambiato il volto di Lucca: un confronto aperto sulle peculiarietà che lo rendono unico al mondo e sui nodi critici legati alla convivenza urbana, alla tutela del patrimonio storico e alla sostenibilità futura.