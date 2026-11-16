Un ponte fra Lucca e il Portogallo per i 50 anni del Consiglio Superiore della Magistratura lusitano

C’è un filo che lega le aule di giustizia ai palcoscenici d’opera: entrambi sono luoghi in cui si misurano la libertà, il potere, la coscienza degli uomini. Su questo filo si regge il concerto che giovedì 19 novembre 2026, alle 22, andrà in scena al Teatro Camões di Lisbona per celebrare i cinquant’anni del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di governo della magistratura portoghese, in occasione del suo XX Encontro Anual.

A tessere quel filo è un italiano: il lucchese Massimo Salotti, pianista, compositore, direttore artistico e scrittore, autore dei testi che danno forma e senso all’intera serata dal titolo Giustizia, amore fraterno, spargi sulla terra con l’Orquestra Clássica do Centro, il soprano Silvia Sequeira e il tenore Amadi Lagha, diretti da José Eduardo Gomes.

La parola accanto alla musica

Scritti in forma poetica e affidati alla voce recitante tra un brano e l’altro, non si limitano a introdurre le arie: le mettono in dialogo con il tema della giustizia, ne svelano il significato più profondo e accompagnano il pubblico lungo un percorso che va dall’ombra alla luce.

Così le grandi pagine del repertorio italiano – Verdi, Puccini, Mascagni, Giordano e Rossini, da Tosca a Turandot, da Andrea Chénier a Cavalleria rusticana – smettono di essere soltanto arie celebri e diventano testimonianze: voci di uomini e donne che chiedono di essere liberi, che subiscono l’abuso del potere, che difendono la propria dignità e non smettono di sperare. La parola prepara l’ascolto, la musica lo porta là dove le parole non arrivano.

Gli interpreti

Sul palco l’Orchestra di Stato del Portogallo, diretta dal maestro José Eduardo Gomes, con due voci protagoniste: il soprano Silvia Sequeira e il tenore Amadi Lagha. Il concerto si svolge con il sostegno della República Portuguesa e della Direção-Geral das Artes.

Un ponte tra Lucca e il Portogallo

Diplomato al conservatorio Boccherini di Lucca e perfezionatosi all’Accademia pianistica internazionale di Imola, Massimo Salotti ha portato la sua attività in Europa, Asia, Medio Oriente e Sudamerica, collaborando con artisti come Andrea Bocelli, David Lynch, Plácido Domingo e Giancarlo Giannini. Accanto al pianoforte coltiva da anni la scrittura – per il Teatro e per le conferenze-racconto (anche se non possiamo dimenticare il suo ultimo libro Il pianista non è un tassista – e proprio in questo intreccio tra parola e musica trova la sua cifra più personale.

Quello di Lisbona è un nuovo capitolo di un legame ormai consolidato con il Portogallo e con l’Orquestra Clássica do Centro.