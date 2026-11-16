Una fattoria su Minecraft per imparare a mangiare sano: la sfida alle scuole lucchesi

Coltivare un orto, allevare animali e gestire una fattoria virtuale per imparare a conoscere il cibo e le regole di una sana alimentazione. Coldiretti Lucca invita le scuole della provincia a partecipare a Farmcraft, il contest gratuito che porta l’educazione alimentare nel mondo di Minecraft. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì (20 novembre).

Il progetto, realizzato con il supporto della Fondazione Campagna Amica e della Fondazione Aletheia, si rivolge a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni. Le missioni del gioco permettono di scoprire la stagionalità dei prodotti, distinguere gli alimenti freschi da quelli ultraformulati e comprendere l’importanza dell’attività fisica, attraverso la gestione quotidiana di una fattoria.

“La nostra priorità è costruire un’alleanza tra scuole, famiglie, agricoltori e professionisti della salute, perché imparare a mangiare bene significa tutelare il futuro delle nuove generazioni e valorizzare il lavoro agricolo italiano – spiega il presidente provinciale di Coldiretti, Andrea Elmi –. Abbiamo invitato a partecipare le scuole della nostra provincia. Bambini e ragazzi sono particolarmente esposti alle insidie di un’alimentazione sbilanciata e alla crescente diffusione dei cibi ultraformulati. Dobbiamo intervenire presto, coinvolgendo chi li accompagna ogni giorno nelle scelte alimentari. La prevenzione comincia anche dalla conoscenza di ciò che portiamo in tavola, da dove proviene e come è prodotto”.

L’obiettivo è usare il gioco come strumento educativo, avvicinando gli studenti a questi temi attraverso un linguaggio familiare. Un approccio condiviso, secondo un’indagine Coldiretti/Censis, dal 91 per cento dei dirigenti scolastici. La stessa indagine indica che l’82 per cento dei genitori chiede un piano pubblico per proteggere i figli dai rischi legati al consumo di prodotti ultraformulati, come snack, merendine ed energy drink.