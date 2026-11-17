Prosegue venerdì (20 novembre) alle 17,30 la presentazione di libri di autrici e autori lucchesi con il libro di Maria Cristina Pettorini Betti L’alba della Repubblica italiana. L’Italia verso la democrazia tra il 1944 e il 1948 che ripercorre uno dei periodi più decisivi della storia del nostro paese.

Attraverso un’attenta ricostruzione storica, il volume racconta il difficile cammino dell’Italia dalla fine della Seconda guerra mondiale alla nascita della Repubblica . Al centro della narrazione vi sono gli equilibri politici tra i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale (Cln) e il complesso rapporto con gli Alleati.

Particolare attenzione è dedicata agli scenari internazionali e alle tensioni della Guerra Fredda, che influenzarono profondamente le scelte politiche nazionali. Le elezioni del 1946 e del 1948 rappresentano i momenti fondamentali di questo percorso verso la democrazia. Un viaggio nella storia per comprendere le origini della Repubblica italiana e le basi della nostra democrazia.