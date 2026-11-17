Il Comitato Linea Gotica Garfagnana porta all’attenzione il Museo Linea Gotica Garfagnana di Molazzana inaugurato esattamente dieci anni fa. Si cercherà di approfondire una pagina fondamentale della Seconda Guerra Mondiale che ha segnato profondamente la Garfagnana e la Valle del Serchio. Nella Seconda Guerra Mondiale, alla fine del 1944, gli eserciti belligeranti si attestarono sulla Linea Gotica che tagliava l’Italia da Rimini, sulla costa Adriatica, alla Versilia, sul Mar Tirreno. In Garfagnana, per otto lunghi mesi, il conflitto portò morte e distruzione, anche nella popolazione civile. Qui combattevano gli americani della novantaduesima Divisione Buffalo contro gli Italiani della Repubblica di Salò. Questi ultimi erano affiancati dalle truppe tedesche. Durante lo scontro, si perpetrò una guerra civile tra le truppe repubblichine e alcuni gruppi partigiani.

Il Museo Linea Gotica Garfagnana, inaugurato precisamente il 2 giugno 2016 e allestito nei locali della ex scuola elementare don Bosco di Molazzana dal Comitato Linea Gotica Garfagnana, raccoglie sia materiali bellici che di sussistenza degli eserciti coinvolti. Il tutto proveniente all’ottantacinque per cento da Garfagnana, Media Valle del Serchio e Alpi Apuane. Nello specifico documenti, fotografie, mappe, cartine e testimonianze sul conflitto. Nel 2019 si è aggiunta una nuova sala espositiva, dedicata al tenente pilota Ivano Guidi di Castelnuovo Garfagnana, con reperti di parte dei circa 20 aerei abbattuti o caduti in Garfagnana e Media Valle durante la Seconda Guerra Mondiale.