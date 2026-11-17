Già disponibile on line e in fumetteria è scritto da Matteo Pellegrini e disegnato da Jonathan Zuanon. Ha vinto il premio NarrAzioni 2025

In un futuro in cui l’Italia vive di sola pace e prosperità, un gruppo di supersoldati presidia l’unico luogo in cui i ricordi di conflitti e violenze sono archiviati. Questa è la premessa che avvia L’ultimo forte, fumetto fantascientifico scritto da Matteo Pellegrini e disegnato da Jonathan Zuanon, vincitore del premio NarrAzioni 2025 e pubblicato dalla casa editrice lucchese Rider Comics.

In una narrazione utopica di un mondo senza guerre, l’isola dove si trova il forte è l’unico luogo dove lo sviluppo di armi interroga ogni giorno le persone che le costruiscono, chiedendo uno sforzo continuo nel chiedersi il perché sono chiamati al loro mandato. Quando l’arrivo di una richiesta esterna scompone le certezze, ecco che un luogo di deterrenza inizia a chiedersi quale tipo di pace il mondo stia vivendo.

Tra ambientazione futuristica e racconto fantascientifico, l’opera interroga sui principi morali che muovono i governi e affronta il tema del rapporto tra sicurezza e controllo, dove il peso delle istituzioni pone delle domande su che tipo di pace sia quella fondata sulla capacità di distruzione. La prefazione, scritta da Stefano Ascari, fornisce una chiave di lettura nitida, che avvia la lettura del fumetto con uno sguardo critico.

L’ultimo forte è disponibile in fumetteria, libreria e sul sito Ridercomics.it.

Matteo Pellegrini è nato nel 1995 ai piedi dell’altipiano di Asiago, ora vive a Verona dove, per lavoro, gestisce un cinema. È diplomato in sceneggiatura del fumetto presso la Scuola internazionale di Comics di Roma. Con la casa editrice Temposospeso ha pubblicato i romanzi I cacciatori di topi e Il bene che vi voglio.