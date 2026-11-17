Due giornate di incontri, dibattiti e approfondimenti che si terranno giovedì 19 novembre e sabato 12 dicembre con grandi ospiti

La salute mentale delle nuove generazioni, le nuove forme del disagio psichico e il ruolo della letteratura come strumento di conoscenza, testimonianza e sensibilizzazione. Sono questi i temi al centro del convegno Tobino e le nuove fragilità. Da Mario Tobino alla salute mentale delle nuove generazioni, articolato in due giornate di incontri, dibattiti e approfondimenti che si terranno giovedì 19 novembre a Firenze e sabato 12 dicembre a Maggiano.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della collaborazione tra il consiglio regionale della Toscana e la Fondazione Mario Tobino, intende mettere in dialogo il patrimonio umano, scientifico e letterario lasciato dallo scrittore e psichiatra lucchese con le sfide poste oggi dalla salute mentale, in particolare tra i più giovani. Un confronto che coinvolgerà psichiatri, psicologi, studiosi, operatori dei servizi sociosanitari, scrittori e interpreti del mondo cinematografico e televisivo, con l’obiettivo di avvicinare prospettive differenti e favorire una riflessione condivisa sul rapporto tra sofferenza psichica, società e forme di cura.

La prima giornata, giovedì (19 novembre) si svolgerà dalle 9 alle 13,30 nel Salone delle Feste di Palazzo Bastogi, in via Cavour 18 a Firenze. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Stefania Saccardi, presidente del consiglio regionale della Toscana, Irene Galletti, presidente della commissione politiche europee e relazioni internazionali, e Monia Monni, assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali.

La mattinata sarà dedicata alle nuove fragilità giovanili, alle relazioni e ai servizi di cura, attraverso gli interventi di professionisti impegnati nell’ambito della salute mentale e dell’assistenza sociosanitaria, si cercherà, quindi di comprendere il disagio psichico attraverso la letteratura e la ricerca, con un dialogo tra Marina Riccucci, docente dell’università di Pisa, e gli scrittori Alessandro Sgarbi e Massimo Scalini, autori di opere che affrontano l’esperienza della sofferenza mentale. Prenderà quindi la parola Barbara Carpita, dell’università di Pisa, che ci porterà nel mondo Hikikomori nella popolazione universitaria evidenziando le sue relazioni con altre manifestazioni del disagio psicologico.

A concludere la prima giornata sarà la lectio magistralis dello psichiatra Vittorino Andreoli, dedicata alla visione di Mario Tobino di fronte al grande tema delle psicopatologie delle nuove generazioni.

La seconda giornata, sabato 12 dicembre, si svolgerà dalle 9 alle 19,30 all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, luogo nel quale Tobino esercitò per oltre quarant’anni la propria professione e maturò una parte fondamentale della sua esperienza umana e letteraria.

Dopo i saluti istituzionali di Irene Galletti e Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione Toscana, la mattinata prenderà avvio con un percorso all’interno dell’ex ospedale psichiatrico, accompagnato da letture sceniche tratte dalle cartelle cliniche dei pazienti, affidate agli attori Guglielmo Favilla e Anna Lisa Matarazzo. Un’occasione per restituire voce alle storie custodite negli archivi dell’istituzione e

riflettere, attraverso le testimonianze del passato, sull’evoluzione delle concezioni della malattia mentale e delle pratiche di cura.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al rapporto tra letteratura e rappresentazione cinematografica della sofferenza psichica, attraverso un incontro sulla trasposizione televisiva de Le libere donne di Magliano, il celebre romanzo di Mario Tobino recentemente adattato per la Rai con la regia di Michele Soavi. Il pubblico potrà assistere ai contributi video di Lino Guanciale, interprete dello psichiatra e scrittore lucchese nella fiction, e Gaia Messerklinger, interprete di Paola Olivetti, e all’intervento in presenza della attrice Francesca Cavallin, interprete della capoinfermiera Ada Zonin e dell’attrice Grace Kicaj, interprete della protagonista Margherita Lenzi.

Nel corso della mattinata sarà inoltre presentato il volume Robertona. È stato solo un mal di gola (L’Ancora, 2026) dello psichiatra e saggista Giorgio Pini, con la partecipazione di Filippo Caterino, interprete nella fiction Rai di un personaggio ispirato alla figura reale di Robertona.

Il pomeriggio sarà dedicato alla scrittura contemporanea della sofferenza psichica, con due protagonisti del panorama letterario italiano: Daniele Mencarelli, autore di Tutto chiede salvezza (Mondadori, 2020), vincitore del Premio Strega Giovani, e Alcide Pierantozzi, autore di Lo sbilico (Einaudi, 2025), finalista al Premio Campiello 2026. Attraverso il confronto con gli autori, moderato da Liliana Dell’Osso, Marina Riccucci, Dario Filippi, Fabio Zarroli e Andrea Antongiovanni, si approfondirà il ruolo della narrazione nel dare forma e voce all’esperienza del disagio mentale, superando stereotipi e pregiudizi ancora radicati nella società.