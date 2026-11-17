I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e prenotabili online

Le prossime Conversazioni in San Francesco saranno sulla poesia di Mariangela Gualtieri e la rilettura della figura di san Francesco proposta da Massimo Cacciari. La rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, quest’anno dedica la sua XIII edizione agli ottocento anni dalla morte del Santo.

Venerdì 20 novembre, alle 21, la poetessa porterà in scena Fraternità solare, una composizione di versi editi e inediti dedicata a Francesco e alla sua idea di solidarietà. Sabato 21 novembre, sempre alle 21, il filosofo Massimo Cacciari affronterà invece l’inattualità del messaggio francescano, interrogando la distanza tra la radicalità delle scelte del Santo e le interpretazioni che ne sono state date nel tempo.

I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e prenotabili online sul sito www.fondazionecarilucca.it.

In Fraternità solare, Mariangela Gualtieri immagina Francesco ancora presente, “in invisibile seduta fra noi”, e gli dedica alcuni testi per celebrare la portata del bene che ha lasciato sulla Terra. La poetessa descrive i versi che comporranno la serata come “materni come la terra, ribelli e storte come certi figli, rosse come l’entusiasmo, misteriose e spaesate come la mamma vecchia, eleganti come gli animali”. Una pluralità di voci e immagini per rivolgersi a quel “sempre giovane fratello di tutti” e ritrovare nella sua esperienza un’idea di fratellanza che comprende l’intero mondo vivente. Non mancherà Bello mondo, il lungo e accorato ringraziamento poetico pubblicato da Einaudi, che affonda le proprie radici nelle laudi francescane. La serata vedrà Gualtieri dare voce ai propri testi, con la guida di Cesare Ronconi, suo storico compagno di lavoro nel Teatro Valdoca.

Sabato 21 novembre Massimo Cacciari proporrà, invece, una riflessione sull’Inattualità di Francesco. Il filosofo si soffermerà sulla distanza tra l’esperienza radicale del Santo e alcune delle rappresentazioni contemporanee che ne hanno progressivamente addolcito il messaggio: Francesco come precursore dell’ecologia, amico degli animali o simbolo universale della pace. Immagini che rischiano di restituirne soltanto una parte, lasciando in ombra la profondità della sua scelta. L’amore per le creature, infatti, non era separabile dal rapporto con il Creatore, così come la povertà non coincideva con la semplice rinuncia ai beni materiali o con la pratica dell’elemosina. Era piuttosto una spoliazione radicale di sé, l’abbandono della propria egolatria. È in questa prospettiva che il pensiero di Francesco conserva la propria distanza dal presente e continua a interrogarlo. Alla figura del Santo e alla sua rappresentazione nella cultura italiana Cacciari ha dedicato anche il volume Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto, pubblicato da Adelphi.