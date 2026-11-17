Che cosa accade a chi sopravvive a un femminicidio, quando la sua storia smette di fare notizia? Da questa domanda prende forma Pascà – Il diritto di splendere, lo spettacolo che venerdì (20 novembre) alle 21 arriva al Teatro dell’Olivo di Camaiore. Sul palco Pasquale Guadagno ripercorre la propria vita, segnata a quattordici anni dall’uccisione della madre Carmela Cerillo per mano del padre, trasformando l’esperienza personale in una riflessione sulla violenza, sulle responsabilità collettive e sulla possibilità di ricominciare.

L’appuntamento è promosso dall’associazione Anime Invisibili con il contributo del Comune di Camaiore e il sostegno de ‘Il giardino segreto’, nell’ambito del Progetto Airone, con risorse destinate dall’impresa sociale ‘Con i bambini’.

Nata proprio in provincia di Lucca, la produzione arriva a Camaiore dopo l’applaudito esordio nazionale dell’11 novembre al Teatro della Gioventù di Genova e le tappe friulane di Tolmezzo e Udine. Accanto a Guadagno è in scena l’attrice lucchese Silvia Prioreschi, per la regia di Andrea Berti, autore del testo insieme a Graziella Bertini. Le musiche di scena sono di Riccardo Ancillotti, i costumi di Manuela Carnini – Fridami.

“Pascà” è il nome con cui Pasquale veniva chiamato in casa: appartiene all’infanzia, agli affetti e al tempo precedente alla tragedia. Portare quel nome a teatro significa, per Guadagno, riappropriarsi di un’identità che non può esaurirsi nella violenza subita. Lo spettacolo comincia idealmente dove finisce la cronaca. Al centro c’è il “dopo”: l’assenza di una madre, i legami familiari spezzati, il senso di colpa, la rabbia e la fatica di crescere dentro una storia non scelta. Guadagno interpreta se stesso, attraversando sul palco il percorso che dal silenzio e dalla sopravvivenza lo ha condotto alla possibilità di desiderare ancora.

Accanto a lui, Silvia Prioreschi dà voce e corpo a Carmela, restituendole un’identità oltre quella di vittima. La madre diventa l’interlocutrice di un dialogo interiore, a tratti feroce, nel quale Pasquale affronta il ragazzo che è stato e l’impossibile pretesa di aver potuto impedire ciò che è accaduto. Il racconto attraversa anche i tentativi di sottrarsi al dolore attraverso gli eccessi, il denaro, il lusso e l’immagine pubblica, fino alla depressione e all’avvio di una ricostruzione.

Il diritto di splendere è il diritto di non restare prigionieri della propria storia: poter tornare al sorriso senza sentirsi in colpa verso chi non c’è più. A questa idea si lega il contributo di Fridami, progetto artistico di Manuela Carnini: i suoi abiti-opera portano in scena il concetto di “arte addosso”, unendo pittura, moda e identità femminile in un segno di rinascita e consapevolezza.

Il progetto teatrale è parte dell’impegno civile di Guadagno per la prevenzione dei femminicidi e il sostegno a chi rimane. Due le richieste centrali: introdurre nelle scuole un’educazione affettiva che aiuti a riconoscere possesso, controllo e sopraffazione prima che vengano scambiati per amore; istituire un albo degli orfani di femminicidio, perché lo Stato possa conoscerne le situazioni e garantire un accompagnamento concreto e continuativo. Una responsabilità pubblica che, per Guadagno, non può esaurirsi in un risarcimento o in un intervento occasionale: servono ascolto, sostegno psicologico competente, continuità educativa e aiuto nelle scelte di vita.

A Camaiore, Pascà porta questa richiesta di attenzione al pubblico e alle istituzioni, invitando a interrogarsi su ciò che una comunità può fare per chi continua a vivere con le conseguenze della violenza.