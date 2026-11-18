L'evento|
All’Imt tornano le proiezioni su attualità, diritti umani e informazione di ‘Mondovisioni’
La prima è in arrivo il 26 novembre, alle 21, ed è dedicata ai temi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Alla cappella Guinigi della scuola Imt alti studi di Lucca torna, per il secondo anno consecutivo, la rassegna Mondovisioni. Si tratta di quattro proiezioni ad ingresso libero di documentari selezionati da Internazionale e Cineagenzia che include alcuni dei più appassionanti lungometraggi su attualità, diritti umani e informazione. Il tutto grazie alla rinnovata collaborazione con il Circolo della stampa di Lucca.
La prima è in arrivo il 26 novembre, alle 21, ed è dedicata ai temi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ad aprire la seconda edizione lucchese di Mondovisioni, infatti, è #SaintJulie, un documentario che racconta un caso di femminicidio avvenuto in Corsica nel 2019. Realizzato dalla regista italo-francese Giulia Montineri nel 2026, il documentario racconta un femminicidio prevedibile e interroga il pubblico con la domanda: che cosa rivela di sé una comunità quando una donna viene uccisa dal proprio partner? La serata si aprirà con i saluti di Linda Bertelli, prorettrice alle politiche di genere, pari opportunità e comunicazione della scuola Imt alti studi Lucca, e di Anna Benedetto, presidente del Circolo della Stampa di Lucca. Dopo la proiezione è previsto un dialogo aperto al pubblico con Ilaria Colombani, Silvia Selmi del Centro antiviolenza Luna e Diletta Ceccarelli della scuola Imt alti studi Lucca Modera Sirio Del Grande del Circolo della stampa di Lucca e Asl Toscana nord ovest.
“La libertà di una donna non può essere vissuta come una sottrazione o una minaccia per qualcun altro. Sembra assurdo e paradossale doverlo ribadire. Eppure ogni giorno assistiamo al mancato riconoscimento di questa libertà, in modi e forme diversi, che hanno sempre a che fare con la violenza contro le donne, anche quando non sappiamo riconoscerla come tale. Il femminicidio è l’esito estremo di una cultura della violenza che attraversa pervasivamente le relazioni sociali, spesso senza che ne siamo consapevoli, e che vive l’autonomia dell’altra come un’offesa, come se il suo desiderio a decidere di sé costituisse una privazione per qualcun altro”, osserva Bertelli. “L’educazione sessuo-affettiva e relazionale dovrebbe, primariamente, operare a partire da questo principio minimo di prevenzione della violenza: tutte e tutti devono essere in grado di riconoscere che un’altra persona non è tenuta a essere ciò che qualcuno pretende che sia”.