La prima è in arrivo il 26 novembre, alle 21, ed è dedicata ai temi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ad aprire la seconda edizione lucchese di Mondovisioni, infatti, è #SaintJulie, un documentario che racconta un caso di femminicidio avvenuto in Corsica nel 2019. Realizzato dalla regista italo-francese Giulia Montineri nel 2026, il documentario racconta un femminicidio prevedibile e interroga il pubblico con la domanda: che cosa rivela di sé una comunità quando una donna viene uccisa dal proprio partner? La serata si aprirà con i saluti di Linda Bertelli, prorettrice alle politiche di genere, pari opportunità e comunicazione della scuola Imt alti studi Lucca, e di Anna Benedetto, presidente del Circolo della Stampa di Lucca. Dopo la proiezione è previsto un dialogo aperto al pubblico con Ilaria Colombani, Silvia Selmi del Centro antiviolenza Luna e Diletta Ceccarelli della scuola Imt alti studi Lucca Modera Sirio Del Grande del Circolo della stampa di Lucca e Asl Toscana nord ovest.