Domenica (22 novembre), alle 17 al teatro cinema Puccini di Altopascio sarà Pimpa, uno dei personaggi più amati da generazioni di bambini, a inaugurare la terza edizione di Maraviglia – teatro per piccoli e grandi sognatori, organizzata dal Teatrino dei Fondi in coprogettazione con il Comune di Altopascio. Pimpa Il musical a pois celebra i cinquant’anni della celebre cagnolina creata da Francesco Tullio Altan. Un’avventura teatrale che intreccia musica, narrazione, teatro di figura e commedia, accompagnando Pimpa nell’universo di William Shakespeare e costruendo un originale incontro tra immaginazione e teatro.

Il progetto nasce da un’idea di Fondazione Aida Ets, storica realtà veronese. Lo spettacolo è diretto da Enzo d’Alò, uno dei più importanti registi europei di cinema d’animazione, che torna a collaborare con Altan dopo la serie animata dedicata alla Pimpa. Dall’incontro tra due autori d’eccezione nasce un musical originale e poetico, che celebra il connubio tra il mondo dell’infanzia e la magia senza tempo del teatro.

La musica è il cuore pulsante di questo spettacolo: accompagna ogni trasformazione scenica, dà ritmo alle emozioni e voce all’immaginazione. Le canzoni originali composte da Eleonora Beddini non solo impreziosiscono la narrazione, ma costruiscono un vero e proprio linguaggio musicale che guida il pubblico in un viaggio sonoro attraverso stili diversi, evocazioni poetiche.

Le storie della cagnolina si intrecciano con i temi e le suggestioni del teatro. Sarà un’occasione per ritrovare un personaggio familiare e scoprirlo in una veste nuova, lasciandosi guidare dalla sua inesauribile voglia di conoscere.

La stagione prosegue domenica 24 gennaio 2027 alle 17, con Gek Tessaro con Dimodoché, una storia coloratissima, surreale e poetica, popolata da ruspe, betoniere e gru. Al centro del racconto, una piccola ruspa piena di entusiasmo e curiosità, pronta a interrogarsi sul mondo e a dare voce agli infiniti perché? dell’infanzia.

Domenica 21 febbraio, sempre alle 17, sarà la volta di Nata Teatro con Il brutto anatroccolo, una rivisitazione della celebre fiaba di Hans Christian Andersen attraverso le tecniche del teatro di figura. Una storia delicata e universale che affronta i temi della crescita, dell’accettazione di sé e della scoperta dei propri talenti.

Il 14 marzo alle 17 arriverà Aria Teatro con Amici impossibili, un racconto poetico sull’insolita amicizia tra un giovane lupo e un piccolo coniglio. Un incontro apparentemente impossibile che diventa occasione per esplorare, con sensibilità e leggerezza, i temi della diversità, della paura, dei pregiudizi e del valore dell’amicizia.

A chiudere la rassegna, domenica 11 aprile 2027 alle 17, sarà TA-DAA! con L’omino della pioggia, uno spettacolo comico e magico di e con Michele Cafaggi, in cui bolle di sapone minuscole e gigantesche, acqua, neve e sorprendenti effetti visivi danno vita a un universo onirico. Un viaggio fatto di stupore e poesia, capace di trasformare le piccole cose in momenti di autentica meraviglia.

La stagione nasce dalla coprogettazione tra il comune di Altopascio e il Teatrino dei Fondi, Centro di Produzione Teatrale, con la direzione artistica di Enrico Falaschi e il sostegno della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Un progetto che conferma la vocazione del Teatro Cinema Puccini come presidio culturale del territorio, luogo di incontro e partecipazione, sempre più aperto, accogliente e accessibile, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. Al centro, un’attenzione particolare alle nuove generazioni, attraverso una proposta artistica che intreccia linguaggi e forme espressive differenti: dal teatro musicale al teatro di figura, dal teatro d’attore alla clownerie. Un percorso pensato per avvicinare i più piccoli allo spettacolo dal vivo e offrire alle famiglie occasioni preziose di condivisione, scoperta e meraviglia.

Biglietti: adulti 8,50 euro; bambini 6,50 euro. Abbonamenti per gli spettacoli: adulti 38 euro – Bambini (sotto i 12 anni): 28 euro.