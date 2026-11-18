Mariano Guerra torna in Argentina per testimoniare contro i militari che lo sequestrarono e torturarono durante la dittatura. Davanti ai giudici dovrà fare i conti anche con ciò che accadde ai suoi compagni, di cui sotto tortura fece i nomi. È da qui che prende le mosse Ritorno a Buenos Aires, il film di Marco Bechis con Adriano Giannini che il Circolo del Cinema di Lucca propone domani (giovedì 19 novembre) alle 21,15 al Cinema Centrale, per la rassegna Il giovedì al Centrale.