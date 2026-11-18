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L’Argentina dei Mondiali e dei desaparecidos nel film di Marco Bechis al Centrale
Il Circolo del Cinema propone la storia di un uomo che torna a Buenos Aires per testimoniare contro i militari che lo torturarono
Mariano Guerra torna in Argentina per testimoniare contro i militari che lo sequestrarono e torturarono durante la dittatura. Davanti ai giudici dovrà fare i conti anche con ciò che accadde ai suoi compagni, di cui sotto tortura fece i nomi. È da qui che prende le mosse Ritorno a Buenos Aires, il film di Marco Bechis con Adriano Giannini che il Circolo del Cinema di Lucca propone domani (giovedì 19 novembre) alle 21,15 al Cinema Centrale, per la rassegna Il giovedì al Centrale.
Sullo sfondo c’è l’Argentina del 1978. Mentre il Paese ospitava i Mondiali di calcio e offriva al pubblico internazionale un’immagine di normalità, la dittatura militare portava avanti la repressione clandestina fatta di sequestri, torture e sparizioni forzate.
Bechis affida il racconto ai ricordi frammentari di Mariano, che interrompono il presente del suo ritorno a Buenos Aires. Per il protagonista, ripercorrere i fatti significa raccontare la violenza subita e misurarsi con il senso di colpa per aver denunciato i compagni. È su questo doppio registro che si muove l’interpretazione di Giannini.
Per assistere alla proiezione è necessaria la tessera annuale del Circolo del Cinema, che costa 10 euro ed è gratuita per gli under 30. Il biglietto ridotto per la singola serata costa 6 euro. L’abbonamento a un ciclo, al costo di 30 euro, comprende tutte le proiezioni in programma per quel ciclo. L’abbonamento annuale Sostenitore costa 100 euro, con tariffa ridotta a 50 euro per gli under 30.