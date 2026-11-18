L’obiettivo dell’intervento è stato duplice: garantire condizioni di tutela ottimali per opere estremamente delicate e offrire al visitatore un percorso più chiaro e accessibile

E’ stato rinnovato l’allestimento della sezione dedicata ai paramenti tessili liturgici antichi del museo della Cattedrale di Lucca. L’intervento ha interessato la Sala 7 del percorso espositivo e risponde ai più attuali parametri nell’ambito della tutela e della valorizzazione delle collezioni permanenti del museo, restituendo al pubblico una più facile lettura delle preziose vesti sacre e degli accessori provenienti dal guardaroba storico della Cattedrale di San Martino.

A oltre trent’anni dalla fondazione del museo, l’evoluzione delle pratiche museografiche e l’aggiornamento delle tecniche di conservazione dei manufatti tessili hanno guidato un ripensamento profondo dello spazio. L’obiettivo dell’intervento è stato duplice: garantire condizioni di tutela ottimali per opere estremamente delicate e offrire al visitatore un percorso più chiaro e accessibile. Da una parte, quindi, è stato introdotto un sistema di rotazione delle opere. Molti dei paramenti finora esposti in via permanente sono stati infatti collocati nei depositi del museo – recentemente ampliati e adeguati agli standard più avanzati – per godere di un necessario periodo di “riposo” al riparo dalla luce e in ambienti microclimaticamente controllati. Questa scelta strategica non solo preserva il patrimonio nel lungo periodo, ma permette al museo di mostrare a turno i capolavori inediti delle ricche collezioni della Cattedrale, alcuni dei quali sono già esposti nella Sala per la prima volta. Dall’altra parte, poi, il nuovo allestimento propone una lettura storica e artistica più organica dell’intera collezione. Seguendo un criterio prevalentemente cronologico, il percorso accompagna il visitatore attraverso l’evoluzione della produzione tessile sacra dalla metà del XVI agli inizi del XIX secolo, mettendo in evidenza il susseguirsi dei linguaggi decorativi, delle tecniche manifatturiere e delle influenze artistiche.

Il riallestimento è stato realizzato sotto la supervisione di Ilaria Boncompagni, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e Pistoia e di don Daniele Martinelli, direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Lucca. La progettazione e il coordinamento dell’intervento sono stati curati dalla Segreteria Scientifica del Complesso Museale della Cattedrale di Lucca. La realizzazione pratica dell’intervento, così come le operazioni di restauro e manutenzione conservativa necessarie all’esposizione delle opere, sono state affidate alle restauratrici tessili Ramona Bellina e Cristina Nencioni, che hanno seguito tutte le fasi operative del progetto.

“Questo intervento – dichiara il rettore della Cattedrale don Marco Gragnani – rappresenta il primo passo di un più ampio programma di riallestimento e valorizzazione promosso dal Complesso Museale della Cattedrale di Lucca. L’obiettivo è rendere progressivamente tutti gli spazi museali sempre più accessibili, leggibili e fruibili, attraverso percorsi espositivi capaci di coniugare tutela e conservazione con una forte attenzione agli aspetti didattici e divulgativi. Il museo non deve essere soltanto un luogo di custodia dei beni storico-artistici, ma uno spazio in cui il visitatore possa comprendere ciò che osserva, riconoscerne il significato e instaurare un rapporto consapevole con il contesto culturale del proprio territorio. In un momento storico caratterizzato da una crescente ‘siccità culturale’, diventa fondamentale favorire una partecipazione attiva al patrimonio, trasformando la visita in un’esperienza di conoscenza e di scoperta”.

Le vetrine presentano oggi un numero più contenuto di opere rispetto al passato, consentendo ai visitatori di apprezzare con maggiore chiarezza le tipologie e la varietà delle tecniche decorative. I paramenti sono esposti su supporti appositamente realizzati e sagomati in funzione delle caratteristiche di ciascun manufatto, garantendo una corretta distribuzione del peso dei tessuti e riducendo il rischio di deformazioni e tensioni. Gli accessori liturgici di dimensioni minori sono invece collocati su pannelli inclinati studiati per favorire sia la conservazione sia la leggibilità delle opere. Anche gli altri oggetti appartenenti al corredo liturgico vescovile trovano oggi un’efficace collocazione grazie a supporti realizzati su misura, che ne esaltano la visibilità e ne garantiscono la corretta conservazione.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla funzione originaria dei manufatti. L’esposizione consente di comprendere non soltanto il valore artistico dei paramenti, ma anche il loro ruolo all’interno della liturgia, illustrandone le diverse tipologie, le destinazioni d’uso e i significati simbolici. Fulcro del nuovo allestimento è la vetrina centrale dedicata alle vesti proprie del ministero episcopale. In questo spazio è stato ricomposto, per quanto possibile, il complesso dei paramenti e degli accessori utilizzati dal vescovo nelle celebrazioni solenni, offrendo al pubblico l’opportunità di comprenderne il valore simbolico, liturgico e istituzionale: spicca al centro il maestoso piviale appartenuto a Bernardino Guinigi, primo arcivescovo lucchese dal 1726, riscoperto recentemente durante una campagna di catalogazione dei beni della Cattedrale portata avanti dalla Segreteria Scientifica. Accanto a questo pezzo inedito, troviamo anche alcuni esemplari piccoli ma d’eccezione: un paio di guanti pontificali cinquecenteschi, preziosa testimonianza di una raffinatissima lavorazione a maglia, ed anche dei sandali in damasco rosso, utilizzati dai vescovi durante le celebrazioni più solenni.