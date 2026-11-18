Il dibattito sulla parità di genere si arricchisce a Lucca di una nuova prospettiva in occasione dell’edizione de L’Eredità delle Donne, la manifestazione nazionale diretta da Serena Dandini. Inserito nel programma Off, il panel virtuale intitolato Paura non avremo! Dal coraggio delle donne a una responsabilità condivisa intende capovolgere uno dei paradigmi più radicati del nostro tempo: l’idea che la spinta al cambiamento e la resistenza agli stereotipi debbano gravare esclusivamente sulle spalle delle donne.

L’iniziativa, in programma per venerdì (20 novembre) dalle 12,30 alle 14 su Google Meet, nasce da una domanda provocatoria e quanto mai attuale: cosa accadrebbe nella società e nei luoghi di lavoro se il coraggio richiesto quotidianamente alle donne venisse assunto come una responsabilità civile e organizzativa condivisa da tutti e tutte?

“Per rispondere a questo interrogativo – spiega Lia Miccichè, organizzatrice dell’evento – proponiamo un percorso di riflessione corale che supera i confini dei singoli settori professionali. Attraverso le testimonianze dirette di protagonisti del mondo aziendale, cooperativo e dell’innovazione sociale, l’incontro metterà a fuoco le leve pratiche per smantellare gli stereotipi di genere, decodificare i linguaggi escludenti e riorganizzare le relazioni di potere che condizionano l’ambiente lavorativo”.

La conduzione dell’evento è affidata a due figure esperte di innovazione sociale e sviluppo organizzativo: Francesca Parviero (Linkbeat Società Benefit) e Lia Miccichè (Limeup Issc). A dialogare con loro sarà un parterre di ospiti capaci di portare visioni e pratiche maturate in contesti eterogenei: Andrea Paoletti (Netural Coop e Wonder Grottole), attivo nell’ambito della rigenerazione comunitaria e dell’innovazione sociale nei territori; Giulio Gangemi (Talentware), focalizzato sull’evoluzione dei modelli di talento e dello sviluppo Hr; Marco Magnani (Fondazione Lucca InTec e Cna Costruzioni Lucca), referente per il mondo delle piccole e medie imprese e dell’artigianato; Fabrizia Fagnoni (Commissione Donne e CooperAzione di Confcooperative Toscana), voce dell’impegno cooperativo per le pari opportunità.

Il confronto mira a dimostrare come la costruzione di alleanze trasversali tra settori diversi rappresenti la strada maestra per trasformare le intenzioni di equità in prassi quotidiane. L’evento è l’esito di una sinergia tra diverse realtà impegnate nella trasformazione sociale e culturale del lavoro: Limeup Issc, Linkbeat Società Benefit di Milano, Cna Lucca, Confcooperative Toscana e la Commissione Donne e CooperAzione di Confcooperative Toscana.