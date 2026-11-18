Gli eventi sono gratuiti a Mandorla, la comunità che da fine 2024 ha iniziato a ospitare persone con disabilità di media complessità nel complesso delle Barbantine nel centro storico e che conta su 16 posti residenziali (11 già assegnati) e 4 posti di cohousing per palestre di autonomia e abitare supportato. Pianostrada è occasione per le persone di creare relazioni con gli abitanti di Mandorla e dare opportunità ai cittadini di mettere a disposizione il proprio tempo e condividere con loro nuovi incontri.