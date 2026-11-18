L'appuntamento|
Piano Strada: nuovo incontro a Mandorla dedicato a San Francesco
Per gli 800 anni dalla morte del Santo, l’artista Maria Teresa Elena guida l’incontro gratuito ‘C’era una volta Francesco’
Per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, Piano Strada torna a Mandorla giovedì (19 novembre) alle 18 con C’era una volta Francesco, invitando a riscoprire la sua storia con uno sguardo particolare rivolto a una figura fondamentale: sua madre.
A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Maria Teresa Elena, artista già ospite di Piano strada un anno fa con il Laboratorio di Maschere. Maria Teresa Elena accompagnerà i presenti e gli abitanti di Mandorla in un viaggio tra le vicende della vita di un San Francesco ragazzo, attraverso un racconto che assume i contorni di una fiaba.
Gli eventi sono gratuiti a Mandorla, la comunità che da fine 2024 ha iniziato a ospitare persone con disabilità di media complessità nel complesso delle Barbantine nel centro storico e che conta su 16 posti residenziali (11 già assegnati) e 4 posti di cohousing per palestre di autonomia e abitare supportato. Pianostrada è occasione per le persone di creare relazioni con gli abitanti di Mandorla e dare opportunità ai cittadini di mettere a disposizione il proprio tempo e condividere con loro nuovi incontri.