Due giornate dedicate all’incontro tra studenti e imprese del settore turistico. Il 17 e il 18 novembre, la Fondazione Campus ha ospitato una nuova edizione dei Career Days, l’iniziativa che, per il settimo anno, vuole essere occasione unica per gli studenti ed ex studenti dei Corsi di Laurea Triennale in Scienze del Turismo, della Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici e degli Eventi e del corso ITS GRM, che hanno potuto confrontarsi direttamente con realtà aziendali di rilievo, sia per la ricerca dello stage curriculare, sia per future opportunità lavorative.

Saranno circa 70 le aziende, italiane e internazionali, che hanno partecipato alla due giorni, svolgendo colloqui individuali di 20 minuti circa con gli studenti della Fondazione Campus. Tra le strutture ricettive partecipanti figurano nomi di primo piano del panorama turistico. Ampia anche la presenza di Dmc, Dmo e tour operator. Erano presenti inoltre aziende specializzate nell’organizzazione di eventi.