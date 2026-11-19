La musica e il linguaggio universale dell’opera per affrontare il tema della violenza contro le donne e richiamare l’attenzione sul diritto di ogni donna alla libertà e all’autodeterminazione. Nasce da un’idea del direttore artistico Lucio Presta, subito condivisa e accolta con convinzione dalla presidente Federica Martini Masoni, l’iniziativa speciale che la Fondazione Versiliana ha voluto promuovere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Martedì 25 novembre alle 17,30, nella Villa La Versiliana a Marina di Pietrasanta , andrà in scena una delle pagine più intense e drammatiche della storia dell’opera: la scena finale della Carmen di Georges Bizet, con l’assassinio della protagonista.

A dare voce ai due personaggi – in questo momento musicale – saranno il soprano Veronica Gasparini, nel ruolo di Carmen e il tenore Riccardo Certi, nel ruolo di Don José, accompagnati al pianoforte da Chiara Mariani. La performance musicale sarà preceduta da un’introduzione a cura di Diego Fiorini, presidente del Teatro Verdi di Pisa, che guiderà il pubblico alla comprensione della scena e del suo significato all’interno dell’opera.

Per l’occasione, la Villa che fu dimora di Gabriele d’Annunzio sarà illuminata di rosso, colore simbolo della Giornata, trasformando anche lo spazio architettonico in un segno visibile di partecipazione e sensibilizzazione.

La scelta della Carmen non è casuale. La protagonista dell’opera di Bizet è una donna che rivendica il diritto di scegliere chi amare e come vivere, che rifiuta ogni forma di possesso e non accetta di appartenere a un uomo. Una libertà che Don José non riesce ad accettare e che conduce al tragico epilogo: l’uccisione di Carmen per mano dell’uomo che pretende di possederla.

“Carmen non viene uccisa per amore. Viene uccisa perché un uomo ritiene di poter disporre della sua vita, perché non riconosce il suo diritto di scegliere e di essere libera”, sottolinea la presidente della Fondazione Versiliana Federica Martini Masoni, che nella brochure dedicata all’iniziativa ha voluto accompagnare l’appuntamento con una riflessione sul significato della scelta.

“Il femminicidio è la forma più estrema e drammatica della violenza contro le donne, ma non esaurisce un fenomeno molto più ampio e complesso – continua Masoni -. La violenza infatti, non si manifesta soltanto attraverso la sopraffazione fisica. Spesso assume forme più silenziose e difficili da riconoscere: la violenza psicologica, quella economica, il controllo costante, l’isolamento dagli affetti e dalle relazioni. Sono manifestazioni diverse di una stessa negazione della libertà, della dignità e dell’autonomia di una donna. E’ proprio questa la riflessione che desideriamo condividere. La violenza contro le donne affonda le proprie radici in una cultura del possesso. E la cultura ha anche questo compito: non lasciare che le storie restino soltanto storie, ma trasformarle in occasioni per comprendere il presente e contribuire a cambiarlo”